На главной новогодней площадке состоится торжественное зажжение елки

27 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на новогодних праздниках будут работать 12 площадок, расположенных в разных районах города, их торжественное открытие пройдет 27 и 29 декабря, сообщает мэрия.

Главная новогодняя сцена на площади Сахарова откроется 29 декабря в 17:00. Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".

"Традиционно выступят лучшие творческие коллективы города. Кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное зажжение елки, которое запланировано на 18:00", – рассказали власти.

Праздничные мероприятия также пройдут в разных районах города, включая и пригородные поселки.

Напомним, новогодних салютов в этом году в Барнауле не будет, поскольку от них решили отказаться.