Барнаульцам рассказали, где и когда пройдут торжественные открытия новогодних елок
На главной новогодней площадке состоится торжественное зажжение елки
27 декабря 2023, 10:35, ИА Амител
В Барнауле на новогодних праздниках будут работать 12 площадок, расположенных в разных районах города, их торжественное открытие пройдет 27 и 29 декабря, сообщает мэрия.
Главная новогодняя сцена на площади Сахарова откроется 29 декабря в 17:00. Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".
"Традиционно выступят лучшие творческие коллективы города. Кульминацией вечера станет выход Деда Мороза и торжественное зажжение елки, которое запланировано на 18:00", – рассказали власти.
Праздничные мероприятия также пройдут в разных районах города, включая и пригородные поселки.
Напомним, новогодних салютов в этом году в Барнауле не будет, поскольку от них решили отказаться.
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