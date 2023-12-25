Чистенькие, в пленочке. Алтайский Минтранс показал автобусы, закупленные в кредит
Транспортные средства передадут в несколько городов и районов
25 декабря 2023, 16:42, ИА Амител
В Алтайский край уже поступили 24 автобуса, закупленные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает региональный Минтранс.
"Несмотря на непростые экономические обстоятельства, подрядчики выполняют свои обязательства по поставке транспорта", – отметил министр транспорта Антон Воронов.
Автобусы передадут в Алейск, Заринск, Славгородский муниципальный округ, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.
Напомним, в рамках нацпроекта краю предоставлен кредит, за счет которого приобретено 65 автобусов стоимостью 800 млн рублей. 41 автобус, которые передадут Барнаулу, доставят в первом квартале 2024 года.
Примечательно, что в декабре в край в среднем каждый день приходил один кредитный автобус. Так, 12 декабря губернатор региона Виктор Томенко сообщил о доставке первых семи автобусов. А по данным на 25 декабря, поступило уже 24 транспортных средства.
16:55:32 25-12-2023
В кредит?? а чего сразу денег не было что ли? нищий минтранс.....
17:05:59 25-12-2023
Александр (16:55:32 25-12-2023) В кредит?? а чего сразу денег не было что ли? нищий минтранс... Купите вы на свои, вы же богатый
17:01:29 25-12-2023
А вот дальше начинается разница муниципального управления и предпринимательской деятельности. Предприниматель берет кредит, платит его, платит зарплаты, обслуживает транспорт и при этом получает прибыль МУП - бюджетные деньги, бесплатная стоянка и обслуживание. Зарплаты сотрудникам из бюджета. Работа транспорта в убыток, дотации на погашение задолженности
17:12:50 25-12-2023
Гость (17:01:29 25-12-2023) А вот дальше начинается разница муниципального управления и ... Ничего не понял, но очень интересно. По русски то можно сказать? Например: на наши деньги (налоги) накупили автобусов в кредит, а предприниматели будут получать прибыль. Так?
17:24:40 25-12-2023
Гость (17:01:29 25-12-2023) А вот дальше начинается разница муниципального управления и ... ну да, особенно порадовала часть про обслуживание транспорта, глядя на подвижной состав в городе. И про работу в убыток, каждый год мы слышим, что общественный транспорт работает в убыток, надо бы тарифы поднять, хотя в других соседних регионах как-то справляются, и с меньшими тарифами, в т.ч. и муниципальный транспорт. При этом попробуй выгнать кого-то с линии, там прям война за маршруты начинается.
17:24:51 25-12-2023
Гость (17:01:29 25-12-2023) А вот дальше начинается разница муниципального управления и ... Не рассказывай сказки. Все т.н. "коммерческие" перевозчики получают миллионные субсидии из бюджета, размер которых зависит от масштаба заявленной деятельности.
21:10:29 25-12-2023
Гость (17:01:29 25-12-2023) А вот дальше начинается разница муниципального управления и ... Ты дебил?
17:06:21 25-12-2023
Где трамваи -то? Уже год скоро будет, как должны были быть. Кто понесет ответственность за незаконное пользование бюджетными средствами?
18:33:52 25-12-2023
гость (17:06:21 25-12-2023) Где трамваи -то? Уже год скоро будет, как должны были быть. ... Трамваи те не подходят к нашим закруглениям путей на поворотах. При покупке Антон Воронов об этом не подумал, теперь репу чешет. А трамваи в депо стоят, гниют.
01:51:09 26-12-2023
Гость (18:33:52 25-12-2023) Трамваи те не подходят к нашим закруглениям путей на поворот... Обычное дело, когда в технологический процесс вмешиваюся менеджеры. Они же как рассуждают - самое главное это принять решение, а потом пусть технари расхлебывают.
17:32:51 25-12-2023
Минтранс нам и новые трамваи показывал.Автобусы рядом с ними встанут с почётными табличками " Вот,не нойте- видите транспорт есть!"
19:52:32 25-12-2023
Ответственность за грязный, холодный, тесный и редко бывающий на маршруте транспорт понесет, как всегда, некто по имени НИКТО.
20:30:44 25-12-2023
Гость (17:46:07 25-12-2023) Чучмек (17:24:51 25-12-2023) Не рассказывай сказки. В... Без проблем. Несколько примеров. Перевозчик 25 маршрута на 2024 год получит от государства 25,6 млн. руб, 113 маршрута - 8,5 млн., 9 маршрута - 42 млн., 73 маршрута - почти 40 млн., маршрута 104ю - почти 3,5 млн., 150 маршрута - 33 млн., 2 маршрута - 144 (!) млн., 109 маршрута - 258 (!) млн., 110 маршрута - 61 млн., 37 маршрута - 5,5 млн., 104 маршрута - 10 млн., 38 маршрута - 33,5 млн., 40 маршрута - 26 млн., маршрута 70р - 24,6 млн., 108 маршрута - 13,6 млн., маршрута 117э - 4,2 млн., 37 маршрута - 1,9 млн. Вся информация присутствует на сайте Госзакупок
06:09:20 26-12-2023
Чучмек (20:30:44 25-12-2023) Гость (17:46:07 25-12-2023) Чучмек (17:24:51 25-12-202... 2 маршрут-это самые загаженные развалюхи с пенсионерами за рулём и кондукторами того же возраста? а уж как они себя ведут- это отдельная история.
11:51:37 26-12-2023
Чучмек (20:30:44 25-12-2023) Гость (17:46:07 25-12-2023) Чучмек (17:24:51 25-12-202... А вы можете сюда скинуть ссылку пожалуйста. Хочеься самому проверить. А информация интересная.
13:02:35 26-12-2023
Иван (11:51:37 26-12-2023) А вы можете сюда скинуть ссылку пожалуйста. Хочеься самому п... Прямая ссылка здесь не пройдёт. Поэтому простая инструкция для поиска - в поисковой строке портала госзакупок вводите три слова "Барнаул транспорт перевозки". Далее в выпавшем перечне смотрите, наслаждаетесь, сильно впечатляетесь и возмущаетесь ...
11:55:27 26-12-2023
Чучмек (20:30:44 25-12-2023) Гость (17:46:07 25-12-2023) Чучмек (17:24:51 25-12-202... А, т.е. что получается, 25 маршрут получил свои миллионы из бюджета и можно после 18-00 не выходить на линию. Надо с них спрашивать за это.
14:40:46 26-12-2023
Гость (11:55:27 26-12-2023) А, т.е. что получается, 25 маршрут получил свои миллионы из ... Перевозчик считает, что так не только можно, но и нужно. А представители комитета по транспорту пребывают в уверенности, что никаких нарушений нет
07:03:15 26-12-2023
Чистенькие в плёнке. Беленькие, нарядные как невеста.
11:40:12 26-12-2023
трамваи те не подходят к нашим закруглениям путей на поворотах. При покупке Антон Воронов об этом не подумал, теперь репу чешет. А трамваи в депо стоят, гниют. Скажите,это шутка такая или правда. Я в этих делах ноль.
14:13:53 26-12-2023
Гость (11:40:12 26-12-2023) трамваи те не подходят к нашим закруглениям путей на поворот... Чистая правда. Не шутка. Спроси знакомых трамвайщиков.