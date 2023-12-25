Чистенькие, в пленочке. Алтайский Минтранс показал автобусы, закупленные в кредит

Транспортные средства передадут в несколько городов и районов

25 декабря 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайский край уже поступили 24 автобуса, закупленные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает региональный Минтранс.

"Несмотря на непростые экономические обстоятельства, подрядчики выполняют свои обязательства по поставке транспорта", – отметил министр транспорта Антон Воронов.

Автобусы передадут в Алейск, Заринск, Славгородский муниципальный округ, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

Напомним, в рамках нацпроекта краю предоставлен кредит, за счет которого приобретено 65 автобусов стоимостью 800 млн рублей. 41 автобус, которые передадут Барнаулу, доставят в первом квартале 2024 года.

Примечательно, что в декабре в край в среднем каждый день приходил один кредитный автобус. Так, 12 декабря губернатор региона Виктор Томенко сообщил о доставке первых семи автобусов. А по данным на 25 декабря, поступило уже 24 транспортных средства.