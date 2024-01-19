Барнаульцы пожаловались на мужчину, который кидает снег на дорогу

Мнения горожан на этот счет разделились

19 января 2024, 09:45, ИА Амител

Барнаульцы пожаловались на мужчину, который кидал у своего частного дома убранный спецтехникой снег обратно на дорогу. Об этом сообщает "В курсе 22".

"В Барнауле на Новгородской мужик кидает снег на дорогу. Зачем? Может, есть какая-то ответственность для таких деятелей?" – поинтересовались горожане.

В комментариях обратили внимание, что в действительности мужчина делает доброе дело: закидывает снегом прокатанную на скользкой дороге колею.

Впрочем, некоторые сочли, что за такое мужчину надо оштрафовать по ст. 12.33 КоАП РФ. Но многие встали и на его защиту, обвинив автора видео "в стукачестве".