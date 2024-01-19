Барнаульцы пожаловались на мужчину, который кидает снег на дорогу
Мнения горожан на этот счет разделились
19 января 2024, 09:45, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались на мужчину, который кидал у своего частного дома убранный спецтехникой снег обратно на дорогу. Об этом сообщает "В курсе 22".
"В Барнауле на Новгородской мужик кидает снег на дорогу. Зачем? Может, есть какая-то ответственность для таких деятелей?" – поинтересовались горожане.
В комментариях обратили внимание, что в действительности мужчина делает доброе дело: закидывает снегом прокатанную на скользкой дороге колею.
Впрочем, некоторые сочли, что за такое мужчину надо оштрафовать по ст. 12.33 КоАП РФ. Но многие встали и на его защиту, обвинив автора видео "в стукачестве".
09:51:00 19-01-2024
Видно же, он посыпает снегом гололёд, наооборот он хорошее дело делает, он распределяет снег, а не просто сбрасывает кучей.
09:51:05 19-01-2024
"барнаульцы пожаловались"- это уже бренд, практически.
11:01:06 19-01-2024
Элен без ребят (09:51:05 19-01-2024) это уже бренд, практически. ... Чур я патентую!!!!
09:55:33 19-01-2024
Мой снег-куда хочу,туда кидаю!
09:57:15 19-01-2024
все владельцы домов кидают снег на дорогу , после грейдера. мстят. всех к ответу.
09:58:44 19-01-2024
дорожники навалили снежный бурт на частный участок и свалили. мужик что должен делать? у себя на участке кучу собирать и вывозить?
11:14:40 19-01-2024
Гость (09:58:44 19-01-2024) дорожники навалили снежный бурт на частный участок и свалили... По сторонам раскидывать. Но это ж руки поднимать надо, а двигать норм, напрягаться не нужно. Оторвать бы их и засунуть.
11:17:46 19-01-2024
Гость (11:14:40 19-01-2024) По сторонам раскидывать. Но это ж руки поднимать надо, а дви... а ничего, что после грейдера должен пройтись тракторишка и прочистить все въезды/выезды к прилегающим территориям? но тебе же лень свою работу выполнять не так ли?
11:19:04 19-01-2024
Гость (11:14:40 19-01-2024) По сторонам раскидывать. Но это ж руки поднимать надо, а дви... Ну оторви сходи. Много поотрывал? может человек не молодой или больной. В инете все смелые.
10:03:52 19-01-2024
видно же, что с дороги ему дорожники снег с дороги сдвинули. он просто возвращает на место
10:05:01 19-01-2024
А караоке бар Космос на Шумакова скидывает снег и грязь на тротуар. Там уже горы. Пол тротуара забито. Скоро ходить негде будет. Им штраф будет? Пусть расчистят пешеходку.
10:20:44 19-01-2024
Вы бы так на дорожников накидывались, которые очищая дороги заваливают въезды на придомовые территории.
10:24:16 19-01-2024
Гость (10:20:44 19-01-2024) Вы бы так на дорожников накидывались, которые очищая дороги ... фантастика!))))
10:33:58 19-01-2024
Дороги не чищены, кучи замерзшего снегольда на тротуарах. Везде гололед! А Вы нашли повод видео про мужчину выставлять. Лучше сделайте репортаж о дорожных службах Барнаула!!
10:45:19 19-01-2024
грейдера все парковки завалили буртом снега, что не заедешь... и радуются
12:19:45 19-01-2024
У нас во дворе почистили, спасибо председателю ТСЖ, отодрали до бордюров все что намерзло. Почему дорожники не могут дороги от наледи отчистить? Ждут когда сам растает?
22:45:58 19-01-2024
Гость (12:19:45 19-01-2024) У нас во дворе почистили, спасибо председателю ТСЖ, отодрали... А почему не до мерзлоты? Живём в Сибири, зачем зимой со снегом бороться там где его достаточно только ровнять, лишний ветер сдует
10:31:57 20-01-2024
Гость (12:19:45 19-01-2024) У нас во дворе почистили, спасибо председателю ТСЖ, отодрали... Тем более снег легче на снег ложится, а на голом асфальте и бетоне тонкий слой снега быстро в лёд превращается. В снежных регионах нужно формировать снежные дрожки по насту, а не окопы до асфальта рыть в сугробах и весь сезон со льдом солью бороться
15:45:15 19-01-2024
Мужик молодец, засыпает колею, что автомобили на пузе не ползли.
16:01:10 19-01-2024
Видимо те, кто возмущается каждодневно не двигал этот бурт от снега от грейдера. Они вообще заезды не отодвигают. Просто бездумно проезжают и наваливают каменюк к проездам и заездам каждый день, даже когда снега нет. Понятно, что мужик мог бы и вбок откинуть. Но тут все хороши. И в 1 очередь дорожники.
08:39:21 21-01-2024
у дорожников такая фишка,заваливать выезды из гаражей и домов,казалось бы поверни нож и свали снег на другую сторону,где нет ничего,но так они не самоутвердятся,хозяева дороги.