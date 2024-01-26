"Нечем дышать". Барнаульцы пожаловались на снос бывшего кинотеатра "Искра"
На месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки
26 января 2024, 15:45, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула снова пожаловались на снос бывшего кинотеатра "Искра". На этот раз люди недовольны грязью, которая разлетается с территории объекта по округе.
"Людям нечем дышать, сажа, копоть по всему району, ни пройти, ни открыть окна!" – приводит слова горожанина Barnaul 22.
Напомним, на месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, при этом пытаются отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.
16:33:16 26-01-2024
Двадцать четыре года терпите, а здесь несколько дней можно потерпеть.
18:57:13 26-01-2024
Да там в принципе жизни нет)
21:20:49 26-01-2024
У нас в городе не архитектор а двоечник какой то.Сегодня узнал в нэте что на Сухова будут строить 30 этажки.Улица узкая и что это будет сплошная тень на хрущевки - это уморазум.Что твориться?
06:28:55 27-01-2024
Гость (21:20:49 26-01-2024) У нас в городе не архитектор а двоечник какой то.Сегодня узн... Да кокой двоечник ? Если бы просто двоечник ! Бабло , ребята , бабло. Школы сносят , дома строят везде где можно ( и нельзя !!) воткнуть . Ну со школы бабла не срубишь...... (((((