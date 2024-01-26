"Нечем дышать". Барнаульцы пожаловались на снос бывшего кинотеатра "Искра"

На месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки

26 января 2024, 15:45, ИА Амител

Барнаульцы пожаловались / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула снова пожаловались на снос бывшего кинотеатра "Искра". На этот раз люди недовольны грязью, которая разлетается с территории объекта по округе.

"Людям нечем дышать, сажа, копоть по всему району, ни пройти, ни открыть окна!" – приводит слова горожанина Barnaul 22.

Напомним, на месте "Искры" планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Жильцы соседних домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, при этом пытаются отменить стройку: они считают, что строительство ухудшит состояние их домов, а еще новый комплекс создаст проблемы с парковками.