Барнаульцы пожаловались на очереди в ГИБДД

Один из тех, кто стоял в очереди, рассказал, что приезжает в отделение уже четвёртый день

31 июля 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула жалуются на то, что приходится стоять в длинных очередях, чтобы поставить машину на учет. Об этом сообщает "Толк".

Один из тех, кого журналисты встретили внутри, рассказал, что приезжает на 10-ю Западную уже четвертый день подряд, но до сих пор не может поставить машину на учёт.

Также среди ожидающих была девушка, которая приехала к 07:30 утра, но при этом перед ней уже было много людей, а записаться онлайн у нее не получилось.

В пресс-службе регионального МВД рассказали о том, что начали проверку из-за очередей.