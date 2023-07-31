Барнаульцы пожаловались на очереди в ГИБДД
Один из тех, кто стоял в очереди, рассказал, что приезжает в отделение уже четвёртый день
31 июля 2023, 09:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула жалуются на то, что приходится стоять в длинных очередях, чтобы поставить машину на учет. Об этом сообщает "Толк".
Один из тех, кого журналисты встретили внутри, рассказал, что приезжает на 10-ю Западную уже четвертый день подряд, но до сих пор не может поставить машину на учёт.
Также среди ожидающих была девушка, которая приехала к 07:30 утра, но при этом перед ней уже было много людей, а записаться онлайн у нее не получилось.
В пресс-службе регионального МВД рассказали о том, что начали проверку из-за очередей.
09:18:00 31-07-2023
Че за бред? 26 на учет ставили, 21 через ГУ записались на 26, хотя и на 24 июля места были! на все про все 40 мин. ушло.
09:28:13 31-07-2023
Гость (09:18:00 31-07-2023) Че за бред? 26 на учет ставили, 21 через ГУ записались на 26... Наговаривают людишки на ГИБДД. Уверен если обратиться к ним за разъяснениями, они подтвердят, что ни каких проблем нет всё в штатном режиме
09:28:03 31-07-2023
Просто у кого-то день не задался)
09:45:58 31-07-2023
Каждое лето так. Период отпусков
09:55:59 31-07-2023
На что барнаульцы еще не жаловались?
10:04:06 31-07-2023
Что он лайн очереди нет.?
10:11:01 31-07-2023
Да чушь несут. Нормально там все работают.
10:26:49 31-07-2023
Пусть еще раз проверят. Может, это как-то связано с конкретным отделением. Вот и всё
10:33:49 31-07-2023
Я думаю это те кто не записался через госуслуги. Поэтому и сидят в очереди, так было всегда
10:37:08 31-07-2023
Ковид закончился а закрытые МРЭО не открыли....поэтому весь город толчется в одном единственном на Малахова...
10:54:17 31-07-2023
Измотаными людьми легче манипулировать. Излюблинная стратегия ГБДД.
11:33:59 31-07-2023
Может многие сотрудники командированы в новые регионы? Или пошли добровольцами
12:18:27 31-07-2023
Служба регистрации автомобилей работает медленно, им торопиться некуда. Запись через Госуслуги за неделю и более, при том, что в живой очереди регистрация в день обращения. Все для взяток через заднее крыльцо.
13:26:33 31-07-2023
В чем проблема записаться через госуслуги. Две недели назад ставили автомобиль на учет, все оформили онлайн, выбрали удобное из предложенного время. Приехали и все оформили максимум минут за 40. А те кто в порядке живой очереди приезжает, вам видимо нравится самим над собой издеваться.
13:51:15 31-07-2023
В статье есть ссылка, где есть фото- подтверждение, где указаны все обстоятельства, все подробно описано. Что спорить? Перейдите по ссылке и убедитесь, что это ПРАВДА!