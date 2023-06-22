Барнаульцы пожаловались на строителей, сломавших молодые дубы

Горожанка рассказала, что высаженные деревья раздавили грузовиками

22 июня 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что строители уничтожили молодые дубы. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожанки, деревья высадили у поликлиники № 14, стволы уже начали крепнуть, но во время работ по продлению бульвара их уничтожили.

Автор сообщения рассказала, что строители на грузовиках, когда выгружали песок и щебень, проехались по дубам, переломав их.