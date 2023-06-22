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Барнаульцы пожаловались на строителей, сломавших молодые дубы

Горожанка рассказала, что высаженные деревья раздавили грузовиками

22 июня 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что строители уничтожили молодые дубы. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожанки, деревья высадили у поликлиники № 14, стволы уже начали крепнуть, но во время работ по продлению бульвара их уничтожили.

Автор сообщения рассказала, что строители на грузовиках, когда выгружали песок и щебень, проехались по дубам, переломав их.

Барнаул

Комментарии 14

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Гость

13:05:03 22-06-2023

Сволочи!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить их за свой счет купить новую рассаду и посадить.

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Гость

15:36:44 22-06-2023

Гость (13:05:03 22-06-2023) Сволочи!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить их за свой счет купить н... Да тут дело даже не в деньгах, дубки так плохо приживались тут, очень медленно росли, только ожили, зазеленели и тут их раскатали некоторые твари. Нет слов цензурных, за это надо наказывать, причем жестко наказывать таких уродов.

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Гость

13:35:00 22-06-2023

Должны за свой счёт восстановить!!! Вообще ни о чём не думают кроме того что им надо!

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Гость

13:47:37 22-06-2023

Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это не просто заросли, а породистое растение

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Гость

14:22:02 22-06-2023

Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... В школе надо было учиться лучше, чтобы дубы от сорняков могли опознать.

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Гость

15:32:50 22-06-2023

Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... Они вообще то обозначены были, даже колесами ограждены, чтобы никто случайно не поломал, но кто-то конкретно в шары долбился из водил.

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Гость

16:01:50 22-06-2023

Гость (15:32:50 22-06-2023) Они вообще то обозначены были, даже колесами ограждены, чтоб... мож бухой был?

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Гость

15:01:26 22-06-2023

Безнаказанность порождает подобный беспредел!

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Гость

15:30:13 22-06-2023

Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... все они знают...на все плевать, а это не лечится, хотя нет, лечится - штрафами крупными

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Гость

21:04:56 22-06-2023

Лечится - ствол за ствол. Вырвать хребет и вкопать на всеобщее обозрение, чтобы помнили. У нас по-другому никак. В нашей стране много умных, добрых, хороших людей, НО дураков и идиотов все равно больше, намного больше.

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Гость

09:24:23 23-06-2023

Интересно,какая сволочь ставит минусы? наверно по приказу начальника это делает коллектив сволочей.

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Гость

09:45:37 23-06-2023

Гость (09:24:23 23-06-2023) Интересно,какая сволочь ставит минусы? наверно по приказу на... Абсолютно с Вами согласен!

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Гость

13:32:30 23-06-2023

Бабушка мне пожаловалась, что во дворе дома жильцы высадили цветы, сделали ограду с надписью. Но приехал с какой-то хунвейбин с фырчалкой (косилкой) и все выкосил... Сейчас даже разобраться не могут, а кто его посылал на это варварское дело - все службы отказываются, мол, никого не отправляли к вашему дому косить траву

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Гость

14:26:04 23-06-2023

Минусы ставит Людка с горзеленхоза, а в помощь ей остальные пильщики деревьев (бюджета)

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