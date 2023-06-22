Барнаульцы пожаловались на строителей, сломавших молодые дубы
Горожанка рассказала, что высаженные деревья раздавили грузовиками
22 июня 2023, 13:02, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что строители уничтожили молодые дубы. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожанки, деревья высадили у поликлиники № 14, стволы уже начали крепнуть, но во время работ по продлению бульвара их уничтожили.
Автор сообщения рассказала, что строители на грузовиках, когда выгружали песок и щебень, проехались по дубам, переломав их.
13:05:03 22-06-2023
Сволочи!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить их за свой счет купить новую рассаду и посадить.
15:36:44 22-06-2023
Гость (13:05:03 22-06-2023) Сволочи!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заставить их за свой счет купить н... Да тут дело даже не в деньгах, дубки так плохо приживались тут, очень медленно росли, только ожили, зазеленели и тут их раскатали некоторые твари. Нет слов цензурных, за это надо наказывать, причем жестко наказывать таких уродов.
13:35:00 22-06-2023
Должны за свой счёт восстановить!!! Вообще ни о чём не думают кроме того что им надо!
13:47:37 22-06-2023
Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это не просто заросли, а породистое растение
14:22:02 22-06-2023
Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... В школе надо было учиться лучше, чтобы дубы от сорняков могли опознать.
15:32:50 22-06-2023
Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... Они вообще то обозначены были, даже колесами ограждены, чтобы никто случайно не поломал, но кто-то конкретно в шары долбился из водил.
16:01:50 22-06-2023
Гость (15:32:50 22-06-2023) Они вообще то обозначены были, даже колесами ограждены, чтоб... мож бухой был?
15:01:26 22-06-2023
Безнаказанность порождает подобный беспредел!
15:30:13 22-06-2023
Гость (13:47:37 22-06-2023) Жалко, но строителям то пофигу. Они то откуда знают, что это... все они знают...на все плевать, а это не лечится, хотя нет, лечится - штрафами крупными
21:04:56 22-06-2023
Лечится - ствол за ствол. Вырвать хребет и вкопать на всеобщее обозрение, чтобы помнили. У нас по-другому никак. В нашей стране много умных, добрых, хороших людей, НО дураков и идиотов все равно больше, намного больше.
09:24:23 23-06-2023
Интересно,какая сволочь ставит минусы? наверно по приказу начальника это делает коллектив сволочей.
09:45:37 23-06-2023
Гость (09:24:23 23-06-2023) Интересно,какая сволочь ставит минусы? наверно по приказу на... Абсолютно с Вами согласен!
13:32:30 23-06-2023
Бабушка мне пожаловалась, что во дворе дома жильцы высадили цветы, сделали ограду с надписью. Но приехал с какой-то хунвейбин с фырчалкой (косилкой) и все выкосил... Сейчас даже разобраться не могут, а кто его посылал на это варварское дело - все службы отказываются, мол, никого не отправляли к вашему дому косить траву
14:26:04 23-06-2023
Минусы ставит Людка с горзеленхоза, а в помощь ей остальные пильщики деревьев (бюджета)