Барнаулец палкой разбил машину в районе новостроек
Вокруг автомобиля бегала женщина и что-то кричала в ночи
12 августа 2023, 12:20, ИА Амител
Кадр из видео
Ночью в новостройках мужчина палкой разбил иномарку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Сначала местные жители наблюдали за конфликтом дебошира и женщины, которая бегала вокруг белой машины и пыталась отогнать человека с палкой.
Остановить его не удалось и в какой-то момент мужчина накинулся на авто и стал бить стекла.
Что подтолкнуло его на этот поступок, неизвестно.
13:01:03 12-08-2023
Попал под лошадь. Гражданин О.Бэндер в Желтых ботинках!
17:38:14 12-08-2023
Развелось "странных " людей.. То по голодрыге парень в девичьей одежде по Юрина до центра шагал0 на лабутенах, вчера возле Малины со стороны на всех скоростях пронёсся парень в развевающихся от скорости бинтах с головы до колен, толком не успела разглядеть)) то ли маскировка, то ли больной с передозом бодрящего..
18:16:11 12-08-2023
Так наказывают неверных жён наши гуманисты. Мусульмане бы забили камнями саму изменщицу.
13:19:26 13-08-2023
В районе новостроек) Звучит угрожающе...