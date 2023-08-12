Барнаулец палкой разбил машину в районе новостроек

Вокруг автомобиля бегала женщина и что-то кричала в ночи

12 августа 2023, 12:20, ИА Амител

Кадр из видео

Ночью в новостройках мужчина палкой разбил иномарку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сначала местные жители наблюдали за конфликтом дебошира и женщины, которая бегала вокруг белой машины и пыталась отогнать человека с палкой.

Остановить его не удалось и в какой-то момент мужчина накинулся на авто и стал бить стекла.

Что подтолкнуло его на этот поступок, неизвестно.