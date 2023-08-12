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Барнаулец палкой разбил машину в районе новостроек

Вокруг автомобиля бегала женщина и что-то кричала в ночи

12 августа 2023, 12:20, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Ночью в новостройках мужчина палкой разбил иномарку. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сначала местные жители наблюдали за конфликтом дебошира и женщины, которая бегала вокруг белой машины и пыталась отогнать человека с палкой.

Остановить его не удалось и в какой-то момент мужчина накинулся на авто и стал бить стекла. 

Что подтолкнуло его на этот поступок, неизвестно. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

13:01:03 12-08-2023

Попал под лошадь. Гражданин О.Бэндер в Желтых ботинках!

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Гость

17:38:14 12-08-2023

Развелось "странных " людей.. То по голодрыге парень в девичьей одежде по Юрина до центра шагал0 на лабутенах, вчера возле Малины со стороны на всех скоростях пронёсся парень в развевающихся от скорости бинтах с головы до колен, толком не успела разглядеть)) то ли маскировка, то ли больной с передозом бодрящего..

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Гость

18:16:11 12-08-2023

Так наказывают неверных жён наши гуманисты. Мусульмане бы забили камнями саму изменщицу.

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TS

13:19:26 13-08-2023

В районе новостроек) Звучит угрожающе...

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