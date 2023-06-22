Барнаулец прилег отдохнуть в мусорном баке на Попова

Прохожие обнаружили мужчину по торчащим ногам

22 июня 2023, 12:33, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы заметили мужчину, прилегшего отдохнуть в необычном месте. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Находку прохожие сделали у строения по адресу Попова, 4/1. Отдыхающего выдали ноги, торчащие из мусорного бака.

Мужчина уснул в мусорном баке на отходах и даже не заметил, что его снимают.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби произошла драка из-за собаки, купающейся в фонтане.