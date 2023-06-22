Барнаулец прилег отдохнуть в мусорном баке на Попова
Прохожие обнаружили мужчину по торчащим ногам
22 июня 2023, 12:33, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы заметили мужчину, прилегшего отдохнуть в необычном месте. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Находку прохожие сделали у строения по адресу Попова, 4/1. Отдыхающего выдали ноги, торчащие из мусорного бака.
Мужчина уснул в мусорном баке на отходах и даже не заметил, что его снимают.
Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби произошла драка из-за собаки, купающейся в фонтане.
12:39:55 22-06-2023
ну лежит и что?
12:42:53 22-06-2023
Ну новость - огонь!
12:44:49 22-06-2023
Смешно им, блин... А вы знаете, сколько самый дешёвый читок стоит? Заставить бы вас эти самые алюминиевые банки майнить, посмотрел бы на вас, да вместе посмеялись бы...
13:31:35 22-06-2023
Может тёща выбросила за ненадобностью
13:52:15 22-06-2023
Может он котёнка доставал,который жалобно мяукал,сидя на самом дне.Котёнок благополучно по нему пролез и выбрался из бака.А мужчина так на дне и остался.
14:02:42 22-06-2023
Гость (12:44:49 22-06-2023) Смешно им, блин... А вы знаете, сколько самый дешёвый читок ... Асептолин надо пить. Он доступнее четка.
15:16:55 22-06-2023
Гость (14:02:42 22-06-2023) Асептолин надо пить. Он доступнее четка.... Знаток!
15:26:51 22-06-2023
Да ,похоже дожили до самого дна.Раньше(в советское время) хоть какая то забота о человеке да была.А теперь -кому ты нужен?Вот такое у нас теперь "гуманистическое" общество .Как в песне из одного фильма-Какое мне дело до всех до вас,а вам до меня.
15:39:13 22-06-2023
Афиноген (15:26:51 22-06-2023) Да ,похоже дожили до самого дна.Раньше(в советское время) х... А почему мне должно быть дело до какого-то алкаша в мусорном баке?
16:22:11 22-06-2023
Гость (15:39:13 22-06-2023) А почему мне должно быть дело до какого-то алкаша в мусорном... Вот нас так и воспитала нынешняя власть ,чтоб не до кого дела не было.А должно бы быть дело.Мы должны стремиться к сплочению а не разобщенности,судьба ближнего должна всех нас как то волновать и задевать.Мы не должны быть равнодушными ,тогда и жизнь наша обязательно станет человеческой.В советское время ,всё -таки ,как то уделялось вниманию судьбе отдельного человека,был коллективизм,был девиз-один за всех и все за одного.Человека старались вытащить из этого дна,не дать ему упасть.Но ценности вдруг поменялись,интересно,в чьих интересах?И ведь никто не застрахован от подобной судьбы,вы и сами можете попасть в подобную ситуацию однажды.Не знаю.донёс ли я до вас какое то понимание?
16:29:55 22-06-2023
Афиноген (16:22:11 22-06-2023) Вот нас так и воспитала нынешняя власть ,чтоб не до кого дел... вы бы правописание повторили, человек из эпохи с самым лучшим образованием в мире
16:35:09 22-06-2023
Афиноген (16:22:11 22-06-2023) Вот нас так и воспитала нынешняя власть ,чтоб не до кого дел... Да всем всегда было наплевать, не рассказывайте тут сказок. Все делалось для показухи, для галочки. И алкашня была и валялась также, так что не нужно придумывать того что не было, я прекрасно помню как и что было при Союзе.
08:45:51 23-06-2023
Гость (16:35:09 22-06-2023) Да всем всегда было наплевать, не рассказывайте тут сказок. ... Да ,нет ,не согласен.Конечно ,до идеальности было далеко,но всё же подобных лиц старались лечить в ЛТП и как то следить за их судьбой,а нынче ,как я понимаю,не до кого нет дела.Полное безразличие к человеку.Даже на критикуемом Западе ,если человек престарелый,то к нему приходят люди из определённых служб и предлагают всяческую помощь(например в Германии). У нас что то подобное существует?В самой богатой и гуманной стране?Я думаю ответ вам известен.Вот поэтому мы так и живём,так как давносами наплевали на своё человеческое достоинство.
15:38:44 22-06-2023
Может повадился кур давить или хозяйку укусил, вот и вышвырнули в мусор. Не стали пристреливать, гуманисты.
16:08:14 22-06-2023
Гость (15:38:44 22-06-2023) Может повадился кур давить или хозяйку укусил, вот и вышвырн... Мдя. Как всегда зоошиза путает людей и собак.
10:35:28 23-06-2023
По всему городу стоят трассовики "Ласки" с реколамой... а где реклама "Возьми в дом алкаша?". С описанием того, как это прикольно, когда рядом с тобой живёт алкаш, как вы вместе гуляет, занимаетесь любимым хобби и как он тебе предан...