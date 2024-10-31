Барнаульская студентка потеряла 100 тысяч рублей в фейковом розыгрыше

Мошенники пообещали ей крупную сумму денег

31 октября 2024, 13:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Барнауле 18-летняя девушка выиграла 150 тыс. рублей в денежном розыгрыше в соцсети, однако он оказался уловкой мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Студентка наткнулась на канал в мессенджере, где проводили розыгрыш 150 тысяч рублей. После выполнения ею всех условий администратор сообщил, что она стала счастливой обладательницей заявленной суммы. Но чтобы получить желаемый выигрыш, необходимо было оплатить "доверительный счет".

Мошенники запрашивали дополнительные суммы под предлогом технических ошибок и уплаты налогов. Часть средств студентка взяла в кредит. Не дождавшись выигрыша, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело.