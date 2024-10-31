Барнаульская студентка потеряла 100 тысяч рублей в фейковом розыгрыше
Мошенники пообещали ей крупную сумму денег
31 октября 2024, 13:50, ИА Амител
В Барнауле 18-летняя девушка выиграла 150 тыс. рублей в денежном розыгрыше в соцсети, однако он оказался уловкой мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Студентка наткнулась на канал в мессенджере, где проводили розыгрыш 150 тысяч рублей. После выполнения ею всех условий администратор сообщил, что она стала счастливой обладательницей заявленной суммы. Но чтобы получить желаемый выигрыш, необходимо было оплатить "доверительный счет".
Мошенники запрашивали дополнительные суммы под предлогом технических ошибок и уплаты налогов. Часть средств студентка взяла в кредит. Не дождавшись выигрыша, она обратилась в полицию.
По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
14:19:02 31-10-2024
Розыгрыш на 150 тыр? В соцсети? В ХЗ-канале с техническими ошибками? Из ВУЗа ее не отчислили по причине отсутствия мозгов?
15:05:24 31-10-2024
Гость (14:19:02 31-10-2024) Розыгрыш на 150 тыр? В соцсети? В ХЗ-канале с техническими о...
Не судите так строго. Она же ещё только учится, бьётся головой о стену, так сказать, познавая гранит науки и все шишки.
16:15:41 31-10-2024
Гость (15:05:24 31-10-2024) Не судите так строго. Она же ещё только учится, бьётся г... Чтобы битье головой о стену пошло на пользу и не закончилось тупо черепно-мозговой травмой необходимо к 18-ти годам уже иметь какой-то минимальный базовый уровень. А тут..
15:43:32 31-10-2024
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