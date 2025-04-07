Барнаульские танцоры победили на мировых соревнованиях по бачате

Также они выступили со своим номером на одном из Gala show

07 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Евгений Любивый и Елена Якименко / Фото: предоставлено amic.ru

С 18 по 24 марта в Стамбуле прошел XIII Международный танцевальный фестиваль – одно из лучших и крупнейших мультикультурных танцевальных мероприятий в мире, где собралось свыше четырех тысяч танцоров более чем из 100 стран.

В этом году в рамках фестиваля прошли мировые соревнования по сольному и парному исполнению популярного танца бачата, на которых барнаульским танцорам Евгению Любивому и Елене Якименко – тренерам и воспитанникам студии танца "Лариса" – удалось завоевать титул чемпионов.

Кроме того, барнаульцы выступили со своим номером на одном из Gala show, в котором приняли участие сильнейшие танцоры со всего мира.

Елена Якименко:

"Участие в соревнованиях, где довелось представлять нашу страну и наш город, стало для меня одним из самых ярких и вдохновляющих событий за последние годы. Каждый момент, от подготовки до финального выступления, был наполнен особым смыслом. Осознание того, что ты представляешь свою страну, добавляло сил, ответственности и желания показать все, на что способен. Все это создает непередаваемый микс эмоций, который останется в моем сердце навсегда".

Евгений Любивый: