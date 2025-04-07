Барнаульские танцоры победили на мировых соревнованиях по бачате
Также они выступили со своим номером на одном из Gala show
07 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
С 18 по 24 марта в Стамбуле прошел XIII Международный танцевальный фестиваль – одно из лучших и крупнейших мультикультурных танцевальных мероприятий в мире, где собралось свыше четырех тысяч танцоров более чем из 100 стран.
В этом году в рамках фестиваля прошли мировые соревнования по сольному и парному исполнению популярного танца бачата, на которых барнаульским танцорам Евгению Любивому и Елене Якименко – тренерам и воспитанникам студии танца "Лариса" – удалось завоевать титул чемпионов.
Кроме того, барнаульцы выступили со своим номером на одном из Gala show, в котором приняли участие сильнейшие танцоры со всего мира.
Елена Якименко:
"Участие в соревнованиях, где довелось представлять нашу страну и наш город, стало для меня одним из самых ярких и вдохновляющих событий за последние годы. Каждый момент, от подготовки до финального выступления, был наполнен особым смыслом. Осознание того, что ты представляешь свою страну, добавляло сил, ответственности и желания показать все, на что способен. Все это создает непередаваемый микс эмоций, который останется в моем сердце навсегда".
Евгений Любивый:
"Это не первые мои соревнования такого уровня – в 2010 году я стал чемпионом Европы по латиноамериканскому шоу и серебряным призером Кубка мира по сольной сальсе, но это было давно, сейчас уровень и популярность направления социальных латиноамериканских танцев растет с огромной скоростью и хотелось подтвердить свои навыки в новом времени – и получилось. Тем более на фестивале, который собирает максимальное количество участников, судей и танцоров. Пробуйте, не бойтесь, танцуйте!"
16:49:36 07-04-2025
Молодцы! Прикольный сексуальный танец. Только вот мне не нравится, когда искусство становится спортом, по сути соревнованиями по акробатике.