Барнаульский бизнесмен объявил крупную награду за заказчиков поджога его авто

Инцидент произошёл в пятом часу утра 3 марта — огонь уничтожил переднюю часть авто

05 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: "Банкфакс"

Известный барнаульский бизнесмен объявил крупную награду за информацию о заказчике поджога его автомобиля. Как сообщает "Банкфакс", Андрей Загарин объявил вознаграждение в 10 млн рублей.

Инцидент произошёл в пятом часу утра 3 марта. На записи с камер видеонаблюдения видно, что некий мужчина проходит во двор дома, после чего за кадром происходит яркая вспышка, а человек стремительно убегает с места происшествия. В итоге автомобиль Range Rover сгорел – его передняя часть оказалась полностью уничтожена огнём.

Предприниматель записал видеообращение, в котором пообещал заплатить 10 млн рублей любому, кто предоставит информацию о заказчиках поджога авто. Он подчеркнул, что "исполнители его не интересуют".

Он также отметил, что в 2022 году на его АЗС ZavGar на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле тоже произошел поджог, попавший на камеры наблюдения. Незадолго до этого на той же заправке неизвестные обстреляли стелу с ценниками.