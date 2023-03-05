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Барнаульский бизнесмен объявил крупную награду за заказчиков поджога его авто

Инцидент произошёл в пятом часу утра 3 марта — огонь уничтожил переднюю часть авто

05 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: "Банкфакс"
Фото: "Банкфакс"

Известный барнаульский бизнесмен объявил крупную награду за информацию о заказчике поджога его автомобиля. Как сообщает "Банкфакс", Андрей Загарин объявил вознаграждение в 10 млн рублей.

Инцидент произошёл в пятом часу утра 3 марта. На записи с камер видеонаблюдения видно, что некий мужчина проходит во двор дома, после чего за кадром происходит яркая вспышка, а человек стремительно убегает с места происшествия. В итоге автомобиль Range Rover сгорел – его передняя часть оказалась полностью уничтожена огнём.

Предприниматель записал видеообращение, в котором пообещал заплатить 10 млн рублей любому, кто предоставит информацию о заказчиках поджога авто. Он подчеркнул, что "исполнители его не интересуют". 

Он также отметил, что в 2022 году на его АЗС ZavGar на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле тоже произошел поджог, попавший на камеры наблюдения. Незадолго до этого на той же заправке неизвестные обстреляли стелу с ценниками.

Комментарии 17

  • Наверное обижен сильно человек был и из за своей слабости решил отомстить таким образом.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Достиг успеха в бизнсе - его заказали. Скоро станет распространенным. Рынок сокращается, делить как-то надо - будут ликвидировать конкурентов. Чиновникам приготовится - на потоках сидят.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Думаю, сам потерпевший прекрасно знает кто его приложил. Пытается собрать доказательную базу. Мутная тема - разборки коммерсантов.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Может этто месть за пощёчину которую сын нанёс кому-то из ТСЖ?
    05 марта, Гость   Ответить
  • А если найдёт, что ему сделает? В глаза посмотрит?
    05 марта, Гость   Ответить
  • или Газпром или Роснефть
    05 марта, Гость   Ответить
  • На 10 млн купил бы лучше несколько таких автомобилей.
    05 марта, Гость   Ответить
  • А может он сам загорелся, этот атомобиль (известно же "какчество" этих рендж-роверов). А человек зашел во двор отлить, а тут машина бахнула, он от страха трусы обмочил и побежал за сухими.
    05 марта, Гость   Ответить
  • очередной пиар?
    05 марта, Гость   Ответить
  • На эти деньги мог бы купит новую машину и гараж в придачу!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Знатоки, такой Рэнж не меньше 15 миллионов сейчас стоит.
    05 марта, Гость   Ответить
  • А если найдёт, что ему сделает?========Заказчика вычислит.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Ну знал же, когда в бизнесмены шел.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Прямо лотерея от Мария-Ра!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Не исключено, что бывшие "благодарные" работники. Очень часто особо наглые бизнесмены на деньги кидают работяг, мож и тут было подобное и кто-то решил отомстить.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Я живу рядом с этой заправкой. Мимо часто проезжаю , машин нескончаемая очередь порядка 30 штук.Рядом заправка ЕВО и у них нет очереди. Он и сделали этот заказ. Я у этого Загарина в своё время работал и работал в то время исполнительным директором друг его. Конченный алкоголик То с синяками приходил после буйной попойки на а работу, то пятки отмораживал.Весельчак.
    06 марта, Гость   Ответить
  • В институте у Загарина было прозвище "весёлый". Но что-то не очень весёлые делишки у парня через 35 лет...
    06 марта, Гость   Ответить
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