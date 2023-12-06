Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке у команды из Ревды

Матч состоялся 5 декабря в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился со счетом 90:88 в пользу хозяев

06 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке. Матч чемпионата мужской Суперлиги против команды "Темп-СУМЗ" из Ревды Свердловской области состоялся 5 декабря в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился со счетом 90:88 в пользу хозяев.

Основное время завершилось вничью – 80:80. А в овертайме барнаульцы сумели дожать соперника и добились итогового преимущества в два очка. Самым результативным в команде Александра Герасимова стал Владислав Ильинов, набравший 20 очков.

После 13 матчей чемпионата у "Барнаула" 9 побед и третье место в турнирной таблице. "Темп-СУМЗ" по-прежнему на второй строке. Теперь до конца декабря алтайским баскетболистам предстоит четыре игры на выезде. Ближайшую "Барнаул" проведет 11 декабря в Москве против ЦСКА-2.