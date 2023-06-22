Как пройдет День города в Новосибирске и кто из звезд эстрады выступит?

Масштабная программа, которая будет интересна жителям Алтайского края

22 июня 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: mykaleidoscope.ru

24 и 25 июня в Новосибирске отпразднуют 130-летие города. Как всегда программа обещает быть очень насыщенной: VK FEST, фестиваль духового оркестра, показы моды и много концертов известных артистов. Рассказываем о программе Дня Новосибирска, если вы захотите туда поехать на праздник. Тем более погода будет отличной для прогулок.

Кто выступит на VK Festе?

Так совпало, что в эти дни в парке "Арена" пройдет VK Fest. Будет работать фотозона и спортплощадка. С 18:00 до 22:00 на главной сцене парка выступят гости фестиваля: Баста, Эльдар Джарахов, Feduk, Севиль из группы Artik & Asti. Также вы сможете услышать Filatov & Karas, DeadBlonde, GSPD.

Однако попасть на концерт бесплатно будет нельзя: билет для детей стоит 250 рублей, для взрослых – 900 рублей. Если захотите быть поближе к сцене, то придется выложить 4000 рублей за место в ВИП-ложе.

Какие мероприятия пройдут на площади Ленина?

Там в 11 часов стартует танцевальный проект "Город танцует", в рамках которого пройдут мастер-классы. Вести танцевальное шоу будут известные хореографы: Егор Дружинин, Владислав Ананьев и Александр Тронов. Здесь же состоится открытие Второго Международного Фестиваля цветов "Времена года".

В 15:00 на площади Ленина с концертом выступит сводный хор Новосибирска. Потом до 23 часов будет нон-стопом идти большой концерт с участием местных артистов. На Красном проспекте с 12:00 до 20:00 организуют фуд-арт-пространство: гостям представят выставку картин и музыку.

Какие мероприятия пройдут на Михайловской набережной?

В 10 часов начнется зарядка с олимпийскими чемпионами (с кем именно – неизвестно), с участием единственной женщины космонавта-испытателя отряда космонавтов "Роскосмоса" Анны Кикиной. В 10:30 начнется спектакль от Детского театра мюзикла города Новосибирска. С 14 часов стартует праздничная программа "Голоса большого города". Главным гостем станет певец Звонкий. В завершении праздничной программы предусмотрено фаер-шоу.

Какие еще мероприятия пройдут?

На площадке перед Краеведческим музеем с 11:00 до 18:00 пройдет "Фестиваль детства НСК-130". В парке "Арена" с 14:00 до 22:00 состоится Фестиваль молодежной культуры "Арена-Фест". Это танцевальные батлы, экстрим-фест "СибСтрит", летний фестиваль "ЧирСпорт", "Граффити Джэм" и "ТачкоФест", открытые площадки, театральные перформансы, музыкальные мастер-классы, зона релакса, творческие воркшопы. А вот на площади Пименова с 11:00 до 16:00 выставят достижения ВДНХ.