Белокуриха попала в тройку дорогостоящих направлений для отдыха на майские праздники

Чтобы отдохнуть на курорте, придется в среднем за одну ночь заплатить 8 187 рублей

02 мая 2024, 17:14, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Белокуриха стала одним из самых дорогостоящих направлений для отдыха на майские праздники в 2024 году, сообщает сервис бронирования жилья "Твил.ру".

"На первом месте оказалась Териберка в Мурманской области, где средняя стоимость ночи – 9404 рубля. На втором месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, а на третьем – Белокуриха в Алтайском крае (8256 рублей и 8187 рублей соответственно)", – говорится в исследовании.

Десятка направлений (средняя стоимость одной ночи / средняя продолжительность поездки):