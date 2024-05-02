Белокуриха попала в тройку дорогостоящих направлений для отдыха на майские праздники
Чтобы отдохнуть на курорте, придется в среднем за одну ночь заплатить 8 187 рублей
02 мая 2024, 17:14, ИА Амител
Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Белокуриха стала одним из самых дорогостоящих направлений для отдыха на майские праздники в 2024 году, сообщает сервис бронирования жилья "Твил.ру".
"На первом месте оказалась Териберка в Мурманской области, где средняя стоимость ночи – 9404 рубля. На втором месте Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, а на третьем – Белокуриха в Алтайском крае (8256 рублей и 8187 рублей соответственно)", – говорится в исследовании.
Десятка направлений (средняя стоимость одной ночи / средняя продолжительность поездки):
- Териберка, Мурманская область – 9404 рубля / 2 ночи.
- Абрау-Дюрсо, Краснодарский край – 8256 рублей / 3 ночи.
- Белокуриха, Алтайский край – 8187 рублей / 4 ночи.
- Шерегеш, Кемеровская область – 7700 рублей / 2 ночи.
- Домбай, Карачаево-Черкесия – 7144 рубля / 2 ночи.
- Осташков, Тверская область – 7009 рублей / 4 ночи.
- Сортавала, Карелия – 7000 рублей / 2 ночи.
- Красная Поляна, Краснодарский край – 6620 рублей / 4 ночи.
- Минск, Беларусь – 6381 рубль / 3 ночи.
- Архыз, Карачаево-Черкесия – 5381 рубль / 3 ночи.
18:09:52 02-05-2024
Ну теперь пятаки толстосумам попрут рекой!
18:21:26 02-05-2024
И это нормальные цены для жителей Алтайского края?
19:49:22 02-05-2024
Гость (18:21:26 02-05-2024) И это нормальные цены для жителей Алтайского края?... Местным можно съездить довольно бюджетно на автобусе и снять комнату для ночеров незадорого. Видимо это подразумевается, как и везде на курортах.
06:19:23 03-05-2024
Гость (18:21:26 02-05-2024) И это нормальные цены для жителей Алтайского края?... В крае есть и те, для кого это копейки. Не понимаю нытья - в прошлом году снимали двухэтажный дом со свежим ремонтом, баней и газоном, без соседей за 6500 сутки. Как по мне, так адекватный ценник. Были варианты и дешевле - на авито большой выбор. Если совсем без денег - палатки никто не отменял. Просто откуда эти представления, что кто-то должен сдавать жилье ради благотворительности? Вы же за свои услуги, небось, тоже денег хотите?
09:53:49 04-05-2024
Гость (18:21:26 02-05-2024) И это нормальные цены для жителей Алтайского края?... Белокурая не работает на жителей края, там нас считают нищебродами. С нас много не сдерешь поэтому там местным не рады, причем не стесняются в глаза говорят.
19:01:25 04-05-2024
Весенняя Белокуриха прекрасна! Такой расцвет природы! Пусто там на майские! За это её и люблю! И санатории и гостиницы пустые, и рестораны тоже! С летним ажиотажем не сравнить!