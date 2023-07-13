Билеты на фильмы Шукшинского кинофестиваля начали раздавать в Барнауле
Показы будут проходить в кинотеатрах "Мир", "Пионер" и "Премьера"
13 июля 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В кинотеатры Барнаула поступили билеты на показ фильмов из программы Шукшинского кинофестиваля. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Показы картин состоятся с 18 по 20 июля в кинотеатрах "Мир", "Пионер" и "Премьера", а получить пригласительные можно уже сейчас.
Всего в основную программу вошло 10 фильмов. Откроет кинофестиваль работа "У самого Белого моря", которую представит заслуженный артист России Борис Галкин.
Также за главный приз кинофестиваля поборются фильмы: "Доктор", "Огород", "Не хороните меня без Ивана", "Хронос", "Далекие близкие", "Дневник поэта", "Микулай", "Чекаго", "Туман".
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