Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
При этом "королева марафонов" отвергла обвинения в легализации средств
30 августа 2024, 21:20, ИА Амител
Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, отвергнув обвинения в легализации средств. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому Блиновская организовала уклонение от уплаты налогов, легализовывала средства и вела неправомерный оборот средств.
"Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных", – заявила она в ходе заседания в Савеловском суде столицы.
Она подчеркнула, что зарабатывала деньги законно и полученная прибыль вкладывалась в легальные предприятия, главным образом, в области сельского хозяйства. Неправомерный оборот средств она также отвергла, заявив, что не занималась вменяемыми ей операциями, сославшись на то, что доказательств ее вины в этом аспекте нет.
08:35:13 31-08-2024
выглядит как королева алкоголичка
10:00:18 31-08-2024
Гость (08:35:13 31-08-2024) выглядит как королева алкоголичка...
А на улицах Барнаула народ по-другому выглядит? В 15 лет уже потасканные и бэушные.
13:46:36 31-08-2024
Салтыкова классная , прешь её ? (Из кинофильма Брат II) . Интересно на мужика Блиновской посмотреть
15:59:51 31-08-2024
Кайфую от Блиновской