При этом "королева марафонов" отвергла обвинения в легализации средств

30 августа 2024, 21:20, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, отвергнув обвинения в легализации средств. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому Блиновская организовала уклонение от уплаты налогов, легализовывала средства и вела неправомерный оборот средств.

"Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных", – заявила она в ходе заседания в Савеловском суде столицы.

Она подчеркнула, что зарабатывала деньги законно и полученная прибыль вкладывалась в легальные предприятия, главным образом, в области сельского хозяйства. Неправомерный оборот средств она также отвергла, заявив, что не занималась вменяемыми ей операциями, сославшись на то, что доказательств ее вины в этом аспекте нет.