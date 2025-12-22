Более 500 частных домов останутся без воды 23 декабря в поселке Сибирская Долина
Специалисты будут менять счетчик на артезианском водозаборе
22 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
В барнаульском поселке Сибирская Долина 23 декабря временно отключат холодную воду из-за плановых коммунальных работ. Под ограничение попадут более 500 частных домов.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты будут менять водосчетчик на артезианском водозаборе по адресу улица Куликовская, 3б. Работы запланированы с 10:00 до 11:00.
На это время холодное водоснабжение приостановят в 576 частных домов. Воды не будет по следующим адресам:
- Змеиногорский тракт, 1–31;
- улица Каспийская, 1–33 и 2–32;
- улица Победы, 1–33 и 2–34;
- улица Куликовская, 1–33 и 2–34;
- улица Белгородская, 1–17 и 27–75;
- Сибирская Долина, 2–12;
- улица Морская, 1–21 и 2–12;
- улица Житомирская, 1–11 и 2–8;
- улица Черноморская, 1–55 и 4–78;
- улица Измайловская, 1–77 и 4–76;
- улица Кубанская, 1–75 и 2–74;
- улица Днепровская, 15–77 и 2–78;
- улица Дунайская, 1–77 и 16–78;
- улица Валдайская, 7–33 и 2–28.
В "Росводоканале" извинились за доставленные неудобства и уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
Ранее в Барнауле произошла крупная авария на водопроводе по ул. Чудненко, 51. Десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода. Отключили ресурс и в детском саду. Жителям организовали подвоз воды.
21:42:46 22-12-2025
Это чья-то месть сибирской Долиной
07:36:12 23-12-2025
Прекрасное место для жизни))))