Более 500 частных домов останутся без воды 23 декабря в поселке Сибирская Долина

Специалисты будут менять счетчик на артезианском водозаборе

22 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Кран. Вода / Фото: нейросеть Chat GPT/ amic.ru
Кран. Вода / Фото: нейросеть Chat GPT/ amic.ru

В барнаульском поселке Сибирская Долина 23 декабря временно отключат холодную воду из-за плановых коммунальных работ. Под ограничение попадут более 500 частных домов.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты будут менять водосчетчик на артезианском водозаборе по адресу улица Куликовская, 3б. Работы запланированы с 10:00 до 11:00.

На это время холодное водоснабжение приостановят в 576 частных домов. Воды не будет по следующим адресам:

  • Змеиногорский тракт, 1–31;
  • улица Каспийская, 1–33 и 2–32;
  • улица Победы, 1–33 и 2–34;
  • улица Куликовская, 1–33 и 2–34;
  • улица Белгородская, 1–17 и 27–75;
  • Сибирская Долина, 2–12;
  • улица Морская, 1–21 и 2–12;
  • улица Житомирская, 1–11 и 2–8;
  • улица Черноморская, 1–55 и 4–78;
  • улица Измайловская, 1–77 и 4–76;
  • улица Кубанская, 1–75 и 2–74;
  • улица Днепровская, 15–77 и 2–78;
  • улица Дунайская, 1–77 и 16–78;
  • улица Валдайская, 7–33 и 2–28.

В "Росводоканале" извинились за доставленные неудобства и уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

Ранее в Барнауле произошла крупная авария на водопроводе по ул. Чудненко, 51. Десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода. Отключили ресурс и в детском саду. Жителям организовали подвоз воды.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

21:42:46 22-12-2025

Это чья-то месть сибирской Долиной

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:12 23-12-2025

Прекрасное место для жизни))))

  -2 Нравится
Ответить
