Более 500 частных домов останутся без воды 23 декабря в поселке Сибирская Долина

Специалисты будут менять счетчик на артезианском водозаборе

22 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Кран. Вода / Фото: нейросеть Chat GPT/ amic.ru

В барнаульском поселке Сибирская Долина 23 декабря временно отключат холодную воду из-за плановых коммунальных работ. Под ограничение попадут более 500 частных домов.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты будут менять водосчетчик на артезианском водозаборе по адресу улица Куликовская, 3б. Работы запланированы с 10:00 до 11:00.

На это время холодное водоснабжение приостановят в 576 частных домов. Воды не будет по следующим адресам:

Змеиногорский тракт, 1–31;

улица Каспийская, 1–33 и 2–32;

улица Победы, 1–33 и 2–34;

улица Куликовская, 1–33 и 2–34;

улица Белгородская, 1–17 и 27–75;

Сибирская Долина, 2–12;

улица Морская, 1–21 и 2–12;

улица Житомирская, 1–11 и 2–8;

улица Черноморская, 1–55 и 4–78;

улица Измайловская, 1–77 и 4–76;

улица Кубанская, 1–75 и 2–74;

улица Днепровская, 15–77 и 2–78;

улица Дунайская, 1–77 и 16–78;

улица Валдайская, 7–33 и 2–28.

В "Росводоканале" извинились за доставленные неудобства и уточнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

Ранее в Барнауле произошла крупная авария на водопроводе по ул. Чудненко, 51. Десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода. Отключили ресурс и в детском саду. Жителям организовали подвоз воды.