Больше половины россиян считают китайские автомобили достойными
Люди отмечают, что в последнее время качество таких машин стало лучше
16 августа 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Достойной заменой брендам, которые ушли из России, 64% россиян считают китайские автомобили. Об этом сообщает "Лента", ссылаясь на данные аналитического агентства "Открытие Авто".
Больше половины респондентов (59%) заявили о том, что в последнее время качество китайских машин заметно улучшилось, а 58% добавили, что преодолели все предубеждения относительно китайских авто.
Почти 85% опрошенных считают, что в ближайшее время китайские автомобили станут продаваться в России чаще, чем отечественные машины. При этом чуть больше трети считают, что такие авто уступают российским по качеству.
09:19:06 16-08-2023
У кого это спрашивали интересно ? Как был хлам кривой, так он им и остался, только в цене в разы взлетел
10:03:14 16-08-2023
Гость (09:19:06 16-08-2023) У кого это спрашивали интересно ? Как был хлам кривой, так о... Вы судите по самому бюджетному сегменту, и то, представленному в усечённом виде. Просто посмотрите видео с Шанхайского автосалона этого года.
11:53:36 16-08-2023
Гость (09:19:06 16-08-2023) У кого это спрашивали интересно ? Как был хлам кривой, так о... и все равно этот хлам лучше нашего отечественного автопрома
12:09:51 16-08-2023
Гость (09:19:06 16-08-2023) У кого это спрашивали интересно ? Как был хлам кривой, так о... а на что он не взлетел?
09:30:51 16-08-2023
скоро и иранские "автомобили" будем считать ылитными
10:04:09 16-08-2023
гость (09:30:51 16-08-2023) скоро и иранские "автомобили" будем считать ылитными... А написать слово Элитными через букву "Ы" вас какая религия заставила?
12:10:21 16-08-2023
Гость (10:04:09 16-08-2023) А написать слово Элитными через букву "Ы" вас какая религия ... Это типа шутка. Типа смешно
09:47:16 16-08-2023
известные бренды годами репутацию добивались. и конкурируют очень жестко. бьются за клиента. у китайцев это получилось за 3 года. парадокс?
10:07:36 16-08-2023
Гость (09:47:16 16-08-2023) известные бренды годами репутацию добивались. и конкурируют ... Китайцы и в производстве электроники очень быстро поднялись. Ещё лет 5-7 назад китайские телефоны были полнейшим Гэ. Сейчас они зачастую стоят подороже Самсунгов и Айфонов, ну пара-тройка моделей точно. И с автомобилями та-же история. Просто посмотрите автобрэнд Li.
10:17:04 16-08-2023
Гость (09:47:16 16-08-2023) известные бренды годами репутацию добивались. и конкурируют ... Цена и отсутствие конкурентов на нашем рынке сделало их популярными, вы думаете они в развитых странах так же популярны.
10:33:30 16-08-2023
Гость (10:17:04 16-08-2023) Цена и отсутствие конкурентов на нашем рынке сделало их попу... Китайцев полно сейчас в Европе. Лично своими глазами видел.
10:43:24 16-08-2023
Сейчас уже никто не верит, что ещё 30 лет назад наша страна могла выпускать сама на собственном оборудовании по собственным технологиям машины и электронику мирового уровня. А Китай нам и в подмётки не годился. На примере СССР наглядно видно, как умирают и вырождаются развитые цивилизации.
10:50:30 16-08-2023
Гость (10:43:24 16-08-2023) Сейчас уже никто не верит, что ещё 30 лет назад наша страна ... Подскажите, пожалуйста, какие автомобили "мирового уровня" производились в СССР? И про электронику не забудьте рассказать. Дело в том, что я глубоко советских годов рождения, и не понаслышке знаю чем пользовались люди при СССР. Так вот мне интересно, может я что-то упустил в своей жизни? Может у всех были советские мерседесы и БМВ, а я как дурак на Жигулях ездил?
11:11:54 16-08-2023
Гость (10:50:30 16-08-2023) Подскажите, пожалуйста, какие автомобили "мирового уровня" п... "Волги", "жигули" и "москвичи" массово продавались за рубежом. На них вся восточная европа ездила. А немецкий автопром сейчас уже массово проигрывает конкурентную борьбу китайскому. Роковая ошибка СССР заключалась в тотальной секретности, доведённой до абсурда карьеристами из КГБ и бессменнейшей геронтократией из ЦК КПСС. Это не позволяло применять в товарах народного потребления никаких новаций и изобретений, пока они массово не появлялись на Западе. Но делать сами могли всё на мировом уровне! Легковые ЗИЛы и "Чайки" для бессменнейшей престарелой "элиты" ЦК КПСС - тому доказательство.
11:26:29 16-08-2023
Гость (11:11:54 16-08-2023) "Волги", "жигули" и "москвичи" массово продавались за рубеж... Массово продавались? Ну, положим Нивы в Западной Германии худо-бедно покупали в количестве нескольких тысяч штук в год. Просто это была самая дешевая на рынке вариация автомобиля 4Х4. Восточная Европа не покупала, ей из СССР эти автомобили в рамках товарообмена СЭВ на безальтернативной основе втюхивали. ЗИЛы и Чайки - мировой уровень???? В каком смысле? Какой узел или агрегат соответствовал мировому уровню? Движок? Коробка? Ходовая? Оптика? Автомагнитола? Электростеклоподъемники? Подушки безопасности? Для справки - подушки безопасности в американских серийных авто появились в 1974 году.
11:35:22 16-08-2023
Гость (11:26:29 16-08-2023) Массово продавались? Ну, положим Нивы в Западной Германии ху... А какие перспективы по-вашему у "энергетической суперсверхдержавы", которая вообще ничего своего сделать не способна? Ведь даже нефть и газ до сих пор качаются из ещё советских уже иссякающих месторождений. Ничего нового рентабельного до сих пор не найдено.
11:48:58 16-08-2023
Гость (11:35:22 16-08-2023) А какие перспективы по-вашему у "энергетической суперсверхде... Ваш пост - наглядный пример, когда вас поймали на лжи, вы не вывезли дискуссию, и перевели стрелки на современную Россию) Месторождения? Новые? Ок. Газовое месторождение им Героя РФ Зиничева на острове Таймыр, Армавирское нефтяное месторождение в Самарской области, газоконденсатное месторождение имени Ивана Кульбертинова в Якутии... Ещё надо?
12:02:55 16-08-2023
Гость (11:48:58 16-08-2023) Ваш пост - наглядный пример, когда вас поймали на лжи, вы не... Смешно! Особенно когда "имени"! Но всё было найдено ещё в советские времена. И объёмы там никакие!
12:19:56 16-08-2023
Гость (12:02:55 16-08-2023) Смешно! Особенно когда "имени"! Но всё было найдено ещё в со... А что смешного я сказал? Конкретно можете на "юмор" указать? Особенно "имени"? А в чём особенность? Министр по ЧС погиб, его именем назвали вновь открытое месторождение. Что тут вам кажется особенным? В какие советские времена были найдены? Это открытия 2021 года. Вы хотя бы матчасть покурили, что-ли... Какие там объемы и с чем вы сравниваете? Почему от вас одни лозунги и ноль конкретики? Почему такой дилетантизм?
12:22:42 16-08-2023
Гость (12:02:55 16-08-2023) Смешно! Особенно когда "имени"! Но всё было найдено ещё в со... "Газовое месторождение им Героя РФ Зиничева на острове Таймыр..." И Героя РФ присвоили при сссре?
13:09:04 16-08-2023
Гость (11:11:54 16-08-2023) "Волги", "жигули" и "москвичи" массово продавались за рубеж... В 90-е был удивлен огромным количеством наших "Нив" на улицах Парижа.
12:13:37 16-08-2023
я уж лучше япошку трехлетку с аукциона возьму, чем китайца. о наших уж вообще молчу
12:23:18 16-08-2023
Гость (12:13:37 16-08-2023) я уж лучше япошку трехлетку с аукциона возьму, чем китайца. ... Бери Марк2, самое то для тебя. Какие же люди тут убогие.... Ты вообще новости смотришь? Ты в курсе, что джапы запретили вывоз в России практически всей номенклатуры автотранспорта? Максимум 1,8 литровое двигло и не более, никаких электричек или гибридов. Какой тебе аукцион, дурилка?
14:10:48 16-08-2023
Вообще-то для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов человек. Сейчас в этой отрасли занято 20 миллионов. Остальные заняты либо перепродажей, либо сидят на бюджете. Отсюда и перспективы - никакие!
14:17:59 16-08-2023
Гость (14:10:48 16-08-2023) Вообще-то для колониальной экономики трубы и лесоповала дост... Ты просто оналитег от бога...
17:50:05 16-08-2023
Достойные презрения. Это да.