Больше половины россиян считают китайские автомобили достойными

Люди отмечают, что в последнее время качество таких машин стало лучше

16 августа 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Достойной заменой брендам, которые ушли из России, 64% россиян считают китайские автомобили. Об этом сообщает "Лента", ссылаясь на данные аналитического агентства "Открытие Авто".

Больше половины респондентов (59%) заявили о том, что в последнее время качество китайских машин заметно улучшилось, а 58% добавили, что преодолели все предубеждения относительно китайских авто.

Почти 85% опрошенных считают, что в ближайшее время китайские автомобили станут продаваться в России чаще, чем отечественные машины. При этом чуть больше трети считают, что такие авто уступают российским по качеству.