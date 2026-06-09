Браконьер попался во время рыбалки на территории алтайского заказника

К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть четырех хариусов

09 июня 2026, 17:18, ИА Амител

Пойманная рыба / Фото: МВД Республики Алтай

В Кош-Агачском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рыбалке на территории особо охраняемой природной зоны. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, во время рейдовых мероприятий правоохранители выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в пределах Шавлинского государственного природного заказника.

Предварительно установлено, что 37-летний житель Онгудайского района заранее спланировал поездку и специально прибыл в Кош-Агачский район. Мужчина пешком добрался до устья реки Шавла, после чего начал ловить рыбу на территории заказника.

Как отмечают в полиции, сельчанин знал, что находится на особо охраняемой природной территории, где вылов рыбы запрещен.

К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть четырех хариусов. У него были изъяты улов и рыболовная удочка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.