Браконьер попался во время рыбалки на территории алтайского заказника
К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть четырех хариусов
09 июня 2026, 17:18, ИА Амител
В Кош-Агачском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рыбалке на территории особо охраняемой природной зоны. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.
По данным ведомства, во время рейдовых мероприятий правоохранители выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в пределах Шавлинского государственного природного заказника.
Предварительно установлено, что 37-летний житель Онгудайского района заранее спланировал поездку и специально прибыл в Кош-Агачский район. Мужчина пешком добрался до устья реки Шавла, после чего начал ловить рыбу на территории заказника.
Как отмечают в полиции, сельчанин знал, что находится на особо охраняемой природной территории, где вылов рыбы запрещен.
К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть четырех хариусов. У него были изъяты улов и рыболовная удочка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
22:33:58 09-06-2026
К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть четырех хариусов.
На фото пять рыбов. Пятую он добыл при сотрудниках когда они уже прибыли, показывая как он вылавливал рыбу?
22:38:24 09-06-2026
Гость (22:33:58 09-06-2026) К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть ... на фото 4 рыбы. Снизу в качестве фона использовано увеличенное изображение. Смотри внимательно!
22:40:50 09-06-2026
Гость (22:33:58 09-06-2026) К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина успел добыть ... Посмотрите внимательнее. Фото кадрированное (или как это правильно называют). Левая и правая сторона "замылены", а в центре именно 4 рыбешки, о которых и идет речь.
01:52:49 10-06-2026
Жалко хлопца, начнут ему накручивать за эту мелочь . Не мог выкинуть что-ли?
04:52:13 10-06-2026
Ну нет же, на первом фото как раз 5шт и оно к новости. А на нижнем фото, где 4шт это фото к нарушителю на коне. Наш то пешком пришел)))
07:57:42 10-06-2026
Гость (04:52:13 10-06-2026) Ну нет же, на первом фото как раз 5шт и оно к новости. А на... На первом фото видно 4 рыбы целых, и две располовиненных служащих .фоном для основного фото. Глаза разуй.
08:41:54 10-06-2026
на удочку да же в заказниках никогда не запрещали рыбачить, может хариус краснокнижная рыба я не знаю этого, но тогда оформите статью соответственно.
09:10:54 10-06-2026
Гость (08:41:54 10-06-2026) на удочку да же в заказниках никогда не запрещали рыбачить, ... Там может быть, что на территории именно Шавлинского заказника запрет на ловлю хариуса или вообще на ловлю рыбы, так бывает.