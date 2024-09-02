Бытовая техника и электроника может подорожать в России осенью на 20%

Произойдет это из-за повышения стоимости логистики и ослабевшего рубля

02 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

Техника на кухне / Фото: unsplash.com

Крупные магазины бытовой техники и электроники в преддверии учебного года традиционно проводят распродажи, но после завершения акций цены на ряд ассортимента могут вырасти на 15-20%, пишет "Парламентская газета".

В одной из крупнейших российских компаний в сфере торговли электроникой и бытовой техникой заявили, что цены на продукцию могут повыситься осенью. Прежде всего, подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, запасов которых на складах мало или они заканчиваются.

"Среди причин подорожания указывают на изменение стоимости логистики – причем как контейнерных, так и авиаперевозок. Ретейлеры считают, что нельзя не учитывать и ослабление рубля, а также повышение ключевой ставки, которая влияет на вендоров и себестоимость продукции", – отмечает издание.

Большинство импортной техники – немецкую, итальянскую, турецкую – привозят в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, а закупают ее в Саудовской Аравии. Привозят все: холодильники, стиральные машины, электрочайники, кондиционеры, кофемашины, пылесосы, микроволновые печи и так далее.

Эксперты отметили, что осенью рискует подорожать почти вся импортная электроника. Технику завозят через третьи страны, чтобы экспортеры не попали под санкции. Но так поставки усложняются увеличением числа посредников и транзакций, поэтому растет стоимость товаров.