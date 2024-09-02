НОВОСТИЭкономика

Бытовая техника и электроника может подорожать в России осенью на 20%

Произойдет это из-за повышения стоимости логистики и ослабевшего рубля

02 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

Техника на кухне / Фото: unsplash.com
Техника на кухне / Фото: unsplash.com

Крупные магазины бытовой техники и электроники в преддверии учебного года традиционно проводят распродажи, но после завершения акций цены на ряд ассортимента могут вырасти на 15-20%, пишет "Парламентская газета".

В одной из крупнейших российских компаний в сфере торговли электроникой и бытовой техникой заявили, что цены на продукцию могут повыситься осенью. Прежде всего, подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, запасов которых на складах мало или они заканчиваются.

"Среди причин подорожания указывают на изменение стоимости логистики – причем как контейнерных, так и авиаперевозок. Ретейлеры считают, что нельзя не учитывать и ослабление рубля, а также повышение ключевой ставки, которая влияет на вендоров и себестоимость продукции", – отмечает издание.

Большинство импортной техники – немецкую, итальянскую, турецкую – привозят в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, а закупают ее в Саудовской Аравии. Привозят все: холодильники, стиральные машины, электрочайники, кондиционеры, кофемашины, пылесосы, микроволновые печи и так далее.

Эксперты отметили, что осенью рискует подорожать почти вся импортная электроника. Технику завозят через третьи страны, чтобы экспортеры не попали под санкции. Но так поставки усложняются увеличением числа посредников и транзакций, поэтому растет стоимость товаров.

Женщина в куртке / Фото: unsplash.com

Верхняя одежда подорожала в России на 15-25% еще до осени и продолжит расти в цене

Участники рынка назвали несколько причин, почему так произошло
НОВОСТИОбщество
цены техника

Комментарии 9

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Шинник

15:51:28 02-09-2024

помню как народ несколько лет назад покупал по несколько телевизоров...

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Рынок есть рынок

16:17:54 02-09-2024

Когда началась СВО - все кинулись все скупать и затарились лет на 10 вперед. У меня знакомый до сих пор сахар доесть не может - хотя уже третий год идет. К тому же когда 500 тысяч мужчин на войне, то и холодильники покупать некому. Так что в пору бы цены опускать , а не поднимать.

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Гость

17:33:03 02-09-2024

Рынок есть рынок (16:17:54 02-09-2024) Когда началась СВО - все кинулись все скупать и затарились л... Сахар не пропадет. А покупают-то барахло не мужики обычно, а их жены.

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Рынок есть рынок

23:59:22 02-09-2024

Гость (17:33:03 02-09-2024) Сахар не пропадет. А покупают-то барахло не мужики обычно, а... так и холодильники тоже не пропадут ))))

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Гость

16:25:56 02-09-2024

Как же так, экономика ведь растет, ВВП опережает прогнозы

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Гость

17:43:41 02-09-2024

Так рубль не ослабевает уже давно. Логистика тоже изменилась больше 2х лет как... С чего дорожать бытовой технике7

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Гость

14:19:54 03-09-2024

Гость (17:43:41 02-09-2024) Так рубль не ослабевает уже давно. Логистика тоже изменилась... Новую отмазку ума не хватает придумать.

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Гость

18:46:35 02-09-2024

каждую осень эти душераздирающие и провоцирующие покупки прогнозы, нуну

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Гость

22:35:56 02-09-2024

Какая итальянская, немецкая, всё китайское!!!!! Другую версию пусть озвучат. Моя такая- борзометр у них зашкаливает

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