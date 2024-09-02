Бытовая техника и электроника может подорожать в России осенью на 20%
Произойдет это из-за повышения стоимости логистики и ослабевшего рубля
02 сентября 2024, 15:15, ИА Амител
Крупные магазины бытовой техники и электроники в преддверии учебного года традиционно проводят распродажи, но после завершения акций цены на ряд ассортимента могут вырасти на 15-20%, пишет "Парламентская газета".
В одной из крупнейших российских компаний в сфере торговли электроникой и бытовой техникой заявили, что цены на продукцию могут повыситься осенью. Прежде всего, подорожает иностранная техника и электроника, а также товары, запасов которых на складах мало или они заканчиваются.
"Среди причин подорожания указывают на изменение стоимости логистики – причем как контейнерных, так и авиаперевозок. Ретейлеры считают, что нельзя не учитывать и ослабление рубля, а также повышение ключевой ставки, которая влияет на вендоров и себестоимость продукции", – отмечает издание.
Большинство импортной техники – немецкую, итальянскую, турецкую – привозят в Россию через Казахстан, Армению и Белоруссию, а закупают ее в Саудовской Аравии. Привозят все: холодильники, стиральные машины, электрочайники, кондиционеры, кофемашины, пылесосы, микроволновые печи и так далее.
Эксперты отметили, что осенью рискует подорожать почти вся импортная электроника. Технику завозят через третьи страны, чтобы экспортеры не попали под санкции. Но так поставки усложняются увеличением числа посредников и транзакций, поэтому растет стоимость товаров.
15:51:28 02-09-2024
помню как народ несколько лет назад покупал по несколько телевизоров...
16:17:54 02-09-2024
Когда началась СВО - все кинулись все скупать и затарились лет на 10 вперед. У меня знакомый до сих пор сахар доесть не может - хотя уже третий год идет. К тому же когда 500 тысяч мужчин на войне, то и холодильники покупать некому. Так что в пору бы цены опускать , а не поднимать.
17:33:03 02-09-2024
Рынок есть рынок (16:17:54 02-09-2024) Когда началась СВО - все кинулись все скупать и затарились л... Сахар не пропадет. А покупают-то барахло не мужики обычно, а их жены.
23:59:22 02-09-2024
Гость (17:33:03 02-09-2024) Сахар не пропадет. А покупают-то барахло не мужики обычно, а... так и холодильники тоже не пропадут ))))
16:25:56 02-09-2024
Как же так, экономика ведь растет, ВВП опережает прогнозы
17:43:41 02-09-2024
Так рубль не ослабевает уже давно. Логистика тоже изменилась больше 2х лет как... С чего дорожать бытовой технике7
14:19:54 03-09-2024
Гость (17:43:41 02-09-2024) Так рубль не ослабевает уже давно. Логистика тоже изменилась... Новую отмазку ума не хватает придумать.
18:46:35 02-09-2024
каждую осень эти душераздирающие и провоцирующие покупки прогнозы, нуну
22:35:56 02-09-2024
Какая итальянская, немецкая, всё китайское!!!!! Другую версию пусть озвучат. Моя такая- борзометр у них зашкаливает