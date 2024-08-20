Верхняя одежда подорожала в России на 15-25% еще до осени и продолжит расти в цене
Участники рынка назвали несколько причин, почему так произошло
20 августа 2024, 17:25, ИА Амител
В России начали расти средние цены на верхнюю одежду, в рознице за последние полгода ее стоимость выросла от 15% до 25%, пишут "Известия" со ссылкой на данные госсистемы маркировки "Честный знак".
"Средняя стоимость курток за январь–июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, плащей - на 17%, пальто - на 6%, жилетов - на 14%", - отмечает издание.
Среди причин участники рынка называют низкий уровень импортозамещения, рост доллара, отсутствие собственных тканей и фурнитуры, удорожание логистики, рост аренды и услуг ЖКХ, дефицит квалифицированного персонала - в первую очередь швей.
При этом за год в России снизились средние цены на пуховики (на 24%). В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) пояснили, что снижение происходит на фоне роста отечественного производства.
"На рынке появилось больше дешевых моделей, которые пользовались спросом у россиян. В куртках нет такого эффекта: в сравнении с пуховиками их производство увеличилось менее значительно, а доля импорта во второй половине 2024 года составила 76%", - пояснили в ЦРПТ.
Также отметили, что с наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. Так что до начала сезона повышенного спроса следует присмотреться к товарам из прошлогодних коллекций по максимально выгодным ценам.
18:02:41 20-08-2024
Ну и ладно, буду старое донашивать
18:41:25 20-08-2024
Чем отличается куртка от пуховика на синтепоне?
20:51:12 20-08-2024
Гость (18:41:25 20-08-2024) Чем отличается куртка от пуховика на синтепоне?... рукалицо пуховик может быть только на пуху на каком еще синтепоне?
00:29:52 21-08-2024
Элен без ребят (20:51:12 20-08-2024) рукалицо пуховик может быть только на пуху на каком еще синт... Опять показала всем свои "знания". Наполнители в пуховиках бывают двух видов - натуральные и искусственные.
07:24:37 21-08-2024
Гость (00:29:52 21-08-2024) Опять показала всем свои "знания". Наполнители в пуховиках б... Пуховик - это куртка с натуральным утеплителем перо/пух обычно в соотношении 10/90. Куртка на любом искусственном утеплителе - просто утепленная куртка. Пуховик обычно не может стоить менее двадцатки, я про мужскую одежду говорю. А стоимость утепленной куртки зависит только от фантазии производителя, известные брэнды за свой шильдик и неадекватный ценник могут выставить. Но никогда никакой искусственный утеплитель не сравнится с настоящим пуховиком)
09:24:01 21-08-2024
Гость (07:24:37 21-08-2024) Пуховик - это куртка с натуральным утеплителем перо/пух обыч... Не соглашусь. Пух или перо ни высушить после влажной погоды, ни постирать. Ко всему прочему такой наполнитель имеет свойство приходить в негодность без должного ухода, перо начинает со временем лезть наружу. Искусственные пуховики легче и намного эргономичнее, и тепло они держат нисколько не хуже, так как слоев там может быть не один, а несколько.
12:24:30 21-08-2024
Скоро вся одежда подорожает...СПАСИБО МАРКИРОВКЕ!!! С сентября обязательная на большую часть одежды...Предпринимателям заниматься маркировкой сложно и никакой помощи от государства...А там не только бумажная рутина, но и считыватели, спец.принтеры, принудительная сертификация (нет сертификата - нет маркера), штрафы - рот не выговаривает (притом даже за ХРАНЕНИЕ не маркированной продукции)...Многие либо уйдут в подполье, либо вынуждены будут закрыть бизнес...ВСЁ ДЛЯ НАРОДА!!! Глядишь, и носить не маркированное запретят...Идешь по городу, хренакс - облава...У кого портки не маркированные - 10 лет с конфискацией...:-)