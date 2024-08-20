Верхняя одежда подорожала в России на 15-25% еще до осени и продолжит расти в цене

Участники рынка назвали несколько причин, почему так произошло

20 августа 2024, 17:25, ИА Амител

Женщина в куртке / Фото: unsplash.com

В России начали расти средние цены на верхнюю одежду, в рознице за последние полгода ее стоимость выросла от 15% до 25%, пишут "Известия" со ссылкой на данные госсистемы маркировки "Честный знак".

"Средняя стоимость курток за январь–июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, плащей - на 17%, пальто - на 6%, жилетов - на 14%", - отмечает издание.

Среди причин участники рынка называют низкий уровень импортозамещения, рост доллара, отсутствие собственных тканей и фурнитуры, удорожание логистики, рост аренды и услуг ЖКХ, дефицит квалифицированного персонала - в первую очередь швей.

При этом за год в России снизились средние цены на пуховики (на 24%). В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) пояснили, что снижение происходит на фоне роста отечественного производства.

"На рынке появилось больше дешевых моделей, которые пользовались спросом у россиян. В куртках нет такого эффекта: в сравнении с пуховиками их производство увеличилось менее значительно, а доля импорта во второй половине 2024 года составила 76%", - пояснили в ЦРПТ.

Также отметили, что с наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. Так что до начала сезона повышенного спроса следует присмотреться к товарам из прошлогодних коллекций по максимально выгодным ценам.