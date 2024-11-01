В сентябре годовая инфляция немного снизилась по сравнению с прошлым месяцем

01 ноября 2024, 08:31, ИА Амител

Российские купюры и монеты / Фото: amic.ru

Цены в Алтайском крае стали расти медленнее, сообщает Business FM Барнаул со ссылкой на Центробанк. В сентябре годовая инфляция по региону составила 8,7% – после 9% в августе.

По каким причинам это произошло, разъяснил эксперт отделения Барнаул Банка России Владимир Скрипин.

"Одна из основных – это увеличение предложения в регионе отдельных товаров и, прежде всего, продуктов. Российские птицефабрики и производители мяса увеличили объемы производства, что отразилось и на Алтайском крае. В сентябре цены на курицу, колбасные изделия и яйца стали расти медленнее, чем они росли в августе. Увеличились поставки импортных фруктов – подешевели виноград и груши. Также увеличились поставки отдельных видов бытовой техники из стран Азии: что-то дорожало медленнее, чем в августе, а что-то даже подешевело", – сказал он.

По словам эксперта, также на замедление инфляции оказал влияние эффект высокой базы. ЦБ сравнивает цены сентября текущего года с ценами сентября 2023-го. Например, в прошлом месяце бензин и услуги сотовых операторов на Алтае дорожали не так сильно, как год назад.