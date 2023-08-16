Часть домов в центре Барнаула останутся без горячей воды из-за ремонтных работ

Ограничение подачи ресурса начнется в 10:00, а завершить замену трубопровода планируют к 24:00

16 августа 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

16 августа рабочие барнаульского филиала СГК проводят работы по замене 4 метров магистрального трубопровода диаметром 400 мм на проспекте Калинина, 5. Как сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале, из-за этого в течение 16 августа в ряде домов отключат горячую воду.

Ограничение подачи ресурса начнется в 10:00. Работы планируют завершить в 24:00.

"Приносим свои извинения за временные неудобства", – добавили в СГК.

Список домов, попадающих под отключение, вы можете увидеть ниже.