Россиянам грозит штраф за незаконную установку кондиционера

Эксперт напомнил, что фасад — общее имущество собственников, и любые изменения требуют согласования на общем собрании

27 марта 2026, 10:45, ИА Амител

Кондиционер / Фото: www.freepik.com

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за незаконную установку кондиционера. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.

По словам эксперта, согласно Жилищному кодексу, фасад дома — это общее имущество собственников. Любые изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании. За нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст. 7.21 КоАП РФ) предусмотрен штраф от 2000 до 2500 рублей.

Если дом является объектом культурного наследия, установка кондиционера на фасаде запрещена (ст. 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ). Штраф за нарушение может составить от 15 до 200 тысяч рублей.

Также Машаров напомнил, что допустимый уровень шума в жилых помещениях — не более 50 дБА днем и 45 дБА ночью. При превышении этих показателей, в том числе из-за работы кондиционера, гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.