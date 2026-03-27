Россиянам грозит штраф за незаконную установку кондиционера
Эксперт напомнил, что фасад — общее имущество собственников, и любые изменения требуют согласования на общем собрании
27 марта 2026, 10:45, ИА Амител
Жителям многоквартирных домов может грозить штраф за незаконную установку кондиционера. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии ОП РФ Евгений Машаров.
По словам эксперта, согласно Жилищному кодексу, фасад дома — это общее имущество собственников. Любые изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании. За нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст. 7.21 КоАП РФ) предусмотрен штраф от 2000 до 2500 рублей.
Если дом является объектом культурного наследия, установка кондиционера на фасаде запрещена (ст. 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ). Штраф за нарушение может составить от 15 до 200 тысяч рублей.
Также Машаров напомнил, что допустимый уровень шума в жилых помещениях — не более 50 дБА днем и 45 дБА ночью. При превышении этих показателей, в том числе из-за работы кондиционера, гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
10:55:02 27-03-2026
Тогда логично штрафовать и за остекление/отделку балконов, нет?
11:30:16 27-03-2026
Гость (10:55:02 27-03-2026) Тогда логично штрафовать и за остекление/отделку балконов, н... Ну давай, подсказывай!
11:55:16 27-03-2026
Гость (10:55:02 27-03-2026) Тогда логично штрафовать и за остекление/отделку балконов, н... а вот уже и есть такие штрафы давным давно
10:57:55 27-03-2026
Фасад дома в моей квартире принадлежит мне, зачем мне спрашивать соседей, я же не в их квартире буду устанавливать кондиционер, батареи в каждой квартире и кондиционер должен быть в каждой квартире, это у нас у многих нет кондиционеров, а в Израиле у многих нет батарей, а кондиционеры есть у всех и там не надо спрашивать разрешения у соседей на установку.
11:35:01 27-03-2026
Гость (10:57:55 27-03-2026) Фасад дома в моей квартире принадлежит мне, зачем мне спраши... Изя, что вам мешает жить в Израиле?
11:39:24 27-03-2026
Гость (10:57:55 27-03-2026) в Израиле у многих нет батарей, ...
Было бы странно, при среднегодовой температуре +20 градусов иметь во всех домах батареи. Вам не кажется?
11:39:45 27-03-2026
Гость (10:57:55 27-03-2026) Фасад дома в моей квартире принадлежит мне, зачем мне спраши... Ошибаешься. Фасад дома - общее имущество собственников дома.
11:05:49 27-03-2026
Т.е. если я откажу соседу-алкоголику в опохмелке, то он не даст согласия на мой кондиционер?
11:16:28 27-03-2026
Падажжи, я ищо за захламленный балкон не рассчитался
12:31:09 27-03-2026
Гость (11:16:28 27-03-2026) Падажжи, я ищо за захламленный балкон не рассчитался... поторопитесь!! там щас пеня накапает))
15:01:28 27-03-2026
Гость (12:31:09 27-03-2026) поторопитесь!! там щас пеня накапает))... Делов то. Перенесли все в комнату на время, потом опять на балкон. До комнаты не докопаются, может ремонт собрались делать или на дачу собрали. Такие законы трудновыполнимы.
11:52:35 27-03-2026
А жить то еще в этом доме можно?
12:13:10 27-03-2026
Гость (11:52:35 27-03-2026) А жить то еще в этом доме можно?... Заплати штраф за проживание и живи. Кто против-то?
12:34:02 27-03-2026
Если бы застройщиков обязали ставить корзины для кондиционеров на фасаде - тогда бы и вопросов не возникали. Кому нужен кондюк - ставили в корзину, кому не нужен - нет. И фасад был бы красивый. А то сторят как в СССР, а люди уже комфорт хотят..
если честно я думаю что дебилизм это закона компенсируется тем что эти штрафы замучаешься выписывать...
13:19:17 27-03-2026
Юрий (12:34:02 27-03-2026) Если бы застройщиков обязали ставить корзины для кондиционер... В СССР строили хорошо. Не чета тому. что делают сейчас!
00:28:06 28-03-2026
Юрий (12:34:02 27-03-2026) Если бы застройщиков обязали ставить корзины для кондиционер... 10 тыс и корзина твоя
13:10:15 27-03-2026
Т.е фасад важнее жильцов??? Вы там парьтесь но фасад нельзя портить кондиционерами. Ничего что это фасад и сделан на деньги жильцов. Сейчас как в ссср квартиры просто так не дают… просто те кто пишет такие законы видимо живут в коттеджах на рублевке и им этого не понять
00:26:46 28-03-2026
Юрий (13:10:15 27-03-2026) Т.е фасад важнее жильцов??? Вы там парьтесь но фасад нельзя ... Вы бы еще их устанавливали нормально,а не с трассой наружу и отводом конденсата на головы прохожим. Или того хлеще на железный подоконник соседей снизу чтобы они там с ума посходили
15:03:49 27-03-2026
Всё правильно. Мало того что фасад портиться, так еще вот это всю ночь кап-кап по асфальту раздражает. А у некоторых над железными козырьками висят и эти как-кап ночью по металлу в два раза громче и больше раздражают. Пусть выводят свои кандюки в стоки домовые.
15:49:45 27-03-2026
Гость (15:03:49 27-03-2026) Всё правильно. Мало того что фасад портиться, так еще вот эт... Что значит правильно. Вы зачем все в одну кучк. Вешать можно , а вот капать не должно на отмостку или козырьки. И шум и разрушение отмостки. Пусть хоть в канистру на балконе сливают.. Можно в квартире в канашку, можно распылитель поставить, можно испаритель . Куча вариантов
17:41:56 27-03-2026
Гость (15:03:49 27-03-2026) Всё правильно. Мало того что фасад портиться, так еще вот эт... Окна закрой и не будет мешать кап-кап.
15:44:29 27-03-2026
Гость (13:19:17 27-03-2026) В СССР строили хорошо. Не чета тому. что делают сейчас!... Строили отлично! Зимой дубак, летом жара. Все счастливы! Кондер оконный стоил 380 р, при зарпалате инженера в 120! Всего три месяца и к зиме у тебя кондер!
15:54:28 27-03-2026
Гость (15:44:29 27-03-2026) Строили отлично! Зимой дубак, летом жара. Все счастливы! Кон... Да, бывало что зимой дубак, но за этот дубак мы платили около 1% дохода семьи, т.к. директор (сейчас хозяин) ТЭЦ-2 не жил на Лазурном берегу за наш счет. Сейчас отопление однушки - 2800 в месяц = 10% от текущей минималки(советская минималка - 90 руб. при 3 руб. за однушку в целом)
15:49:02 27-03-2026
Юрий (13:10:15 27-03-2026) Т.е фасад важнее жильцов??? Вы там парьтесь но фасад нельзя ... Это ты в теплых краях не бывал. В том же краснодаре. Идешь, а тебе со всех этажей на голову конденсат прилетает. Офигенно освежающе!
16:27:05 27-03-2026
а если купили квартиру уже с незаклнно установленным кондеем, то его нужно будет снять?
18:56:36 27-03-2026
У меня оконный кондиционер-никаких проблем!
13:36:52 29-03-2026
Заколебали своими испугами на штраф. Какие то штрафные законодатели.