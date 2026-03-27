Вячеслав Франк: в Барнауле продолжается системная работа по повышению зарплат

За год зарплата в крупных и средних организациях увеличилась на 15%

27 марта 2026, 10:58, ИА Амител

Отчет Вячеслава Франка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле продолжается системная работа по повышению заработной платы. Этому способствует соглашение, заключенное между администрацией города, работодателями и профсоюзами, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за 2025 год.

Как отметил Франк, уровень безработицы в Барнауле остается одним из самых низких среди столичных городов Сибири.

«Заработная плата в крупных и средних организациях увеличилась на 15% и составила 80 тысяч рублей», — указал глава города.

Продолжается поэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил Франк.

Ранее сообщалось, что доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО.