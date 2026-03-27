Вячеслав Франк: в Барнауле продолжается системная работа по повышению зарплат
За год зарплата в крупных и средних организациях увеличилась на 15%
27 марта 2026, 10:58, ИА Амител
В Барнауле продолжается системная работа по повышению заработной платы. Этому способствует соглашение, заключенное между администрацией города, работодателями и профсоюзами, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за 2025 год.
Как отметил Франк, уровень безработицы в Барнауле остается одним из самых низких среди столичных городов Сибири.
«Заработная плата в крупных и средних организациях увеличилась на 15% и составила 80 тысяч рублей», — указал глава города.
Продолжается поэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил Франк.
Ранее сообщалось, что доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО.
11:05:30 27-03-2026
Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в вашей администрации составляет 30-35т.р
13:13:18 27-03-2026
Гость (11:05:30 27-03-2026) Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в ва... "Сытый голодного не разумеет".
14:29:23 28-03-2026
Гость (11:05:30 27-03-2026) Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в ва... Тоже хочу огорчить: по всей стране растет. И растет ого-го какими темпами!!!
И во многих регионах так обогнала, что край ,боюсь никогда уже не догонит((( ,что бы нам ни говорили власти края.
11:13:43 27-03-2026
Когда бюджетникам краевого бюджета добавят?*
11:27:29 27-03-2026
Если и растет, только у бюджетников.
Частный бизнес в коме
11:38:07 27-03-2026
Гость (11:27:29 27-03-2026) Если и растет, только у бюджетников.Частный бизнес в ком... Дела частного бизнеса - проблемы частного бизнеса. Государство не должно обеспечивать барыг.
13:11:19 27-03-2026
Гость (11:38:07 27-03-2026) Дела частного бизнеса - проблемы частного бизнеса. Государст... Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют бюджетников.
У меня в компании 13 человек, работаем в минус, проедаем ранее наработанное, но налогов НДС, ФОТ и прочие платим миллион в месяц. Закроемся и государство получит пачу безработных и минус миллион в месяц.
14:38:33 27-03-2026
Гость (13:11:19 27-03-2026) Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют б... Платить миллион месяц с НДС это надо уметь. Скажи сколько твои РАБотники получают?
14:46:19 27-03-2026
Гость (13:11:19 27-03-2026) Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют б... Государство должно создавать госучреждения. а не кормить барыг!
11:37:38 27-03-2026
Растет только на бумаге. Оклады подняли, надбавки сняли.
11:49:26 27-03-2026
официалку подняли, а в итоге сумма та же)) и далеко не 80 тыр
12:27:02 27-03-2026
Хватит уже поднимать.Я уже не знаю что с этими деньгами делать!Каждую неделю поднимают!
13:50:33 27-03-2026
Очень смешно обхахочишся.
15:29:43 27-03-2026
Поднимать надо не на 15% , а в 2 раза. Тогда из города не будет уезжать талантливая молодежь. И цель должна быть хотя бы - средняя зарплата по Сибири, а пока мы в конце списка и перспектив догнать другие регионы нет - работа неудовлетворительная.
18:58:18 27-03-2026
в леса надо уходить-давно говорю...рыть землянки и жить там!