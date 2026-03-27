Вячеслав Франк: в Барнауле продолжается системная работа по повышению зарплат

За год зарплата в крупных и средних организациях увеличилась на 15%

27 марта 2026, 10:58, ИА Амител

Отчет Вячеслава Франка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле продолжается системная работа по повышению заработной платы. Этому способствует соглашение, заключенное между администрацией города, работодателями и профсоюзами, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за 2025 год.

Как отметил Франк, уровень безработицы в Барнауле остается одним из самых низких среди столичных городов Сибири.

«Заработная плата в крупных и средних организациях увеличилась на 15% и составила 80 тысяч рублей», — указал глава города.

Продолжается поэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил Франк.

Ранее сообщалось, что доходы жителей Алтайского края за год выросли больше всего среди регионов СФО

Комментарии 15

Гость

11:05:30 27-03-2026

Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в вашей администрации составляет 30-35т.р

Гость

13:13:18 27-03-2026

Гость (11:05:30 27-03-2026) Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в ва... "Сытый голодного не разумеет".

Гость

14:29:23 28-03-2026

Гость (11:05:30 27-03-2026) Дорогой Мэр я хочу Вас удивить но зарплата специалистов в ва... Тоже хочу огорчить: по всей стране растет. И растет ого-го какими темпами!!!
И во многих регионах так обогнала, что край ,боюсь никогда уже не догонит((( ,что бы нам ни говорили власти края.

ник

11:13:43 27-03-2026

Когда бюджетникам краевого бюджета добавят?*

Гость

11:27:29 27-03-2026

Если и растет, только у бюджетников.
Частный бизнес в коме

Гость

11:38:07 27-03-2026

Гость (11:27:29 27-03-2026) Если и растет, только у бюджетников.Частный бизнес в ком... Дела частного бизнеса - проблемы частного бизнеса. Государство не должно обеспечивать барыг.

Гость

13:11:19 27-03-2026

Гость (11:38:07 27-03-2026) Дела частного бизнеса - проблемы частного бизнеса. Государст... Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют бюджетников.
У меня в компании 13 человек, работаем в минус, проедаем ранее наработанное, но налогов НДС, ФОТ и прочие платим миллион в месяц. Закроемся и государство получит пачу безработных и минус миллион в месяц.

Гость

14:38:33 27-03-2026

Гость (13:11:19 27-03-2026) Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют б... Платить миллион месяц с НДС это надо уметь. Скажи сколько твои РАБотники получают?

Гость

14:46:19 27-03-2026

Гость (13:11:19 27-03-2026) Частный бизнес платит налоги, которые частично финансируют б... Государство должно создавать госучреждения. а не кормить барыг!

ирина

11:37:38 27-03-2026

Растет только на бумаге. Оклады подняли, надбавки сняли.

Гость

11:49:26 27-03-2026

официалку подняли, а в итоге сумма та же)) и далеко не 80 тыр

Гость

12:27:02 27-03-2026

Хватит уже поднимать.Я уже не знаю что с этими деньгами делать!Каждую неделю поднимают!

Гость

13:50:33 27-03-2026

Очень смешно обхахочишся.

Гость

15:29:43 27-03-2026

Поднимать надо не на 15% , а в 2 раза. Тогда из города не будет уезжать талантливая молодежь. И цель должна быть хотя бы - средняя зарплата по Сибири, а пока мы в конце списка и перспектив догнать другие регионы нет - работа неудовлетворительная.

...................

18:58:18 27-03-2026

в леса надо уходить-давно говорю...рыть землянки и жить там!

