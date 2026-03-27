Для Барнаула закупят 130 новых автобусов
31 автобус планируют приобрести уже в этом году
27 марта 2026, 11:01, ИА Амител
Для развития системы общественного транспорта Барнаула закупят 130 автобусов. Соглашение заключено с краевым Министерством транспорта, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за год.
«31 автобус планируется купить уже в этом году. Это позволит увеличить число регулируемых маршрутов и выполнять графики движения», — сказал градоначальник.
Франк подчеркнул, что состояние и доступность общественного транспорта во многом определяют качество жизни горожан. Проблемы с увеличенным интервалом движения и устаревшим подвижным составом планируют решать за счет увеличения расходов на поддержку перевозчиков.
Он также напомнил, что благодаря краевой поддержке уже закуплено 77 единиц техники.
11:05:37 27-03-2026
вы куда их деваете? 55й раз в полчаса ходить стал.
раньше помню каждые 5 минут как часы ходил.
может дело не в автобусах?
11:20:28 27-03-2026
Таки нормальных автобусов или все же убогих газелек?
13:48:45 27-03-2026
А что случилось с автобусом 55 и 35 .Утром какойто непонятный график - одни матюки а на работу надо и в больницу.Вы уже сколько лет обещаете .
10:18:55 28-03-2026
гость (13:48:45 27-03-2026) А что случилось с автобусом 55 и 35 .Утром какойто непонятны... Вы еще не поняли? При существующих тарифах все больше и больше маршрутов будет исчезать. Дураков возящих пассажиров себе в убыток нету. Чем дальше тем быстрее . Тариф должен быть порядка 100 р в нынешнюю минуту.
17:50:16 27-03-2026
когда? когда, я вас спрашиваю! когда проездные станут действовать в любых ОТ?
13:22:47 28-03-2026
барнаулец (17:50:16 27-03-2026) когда? когда, я вас спрашиваю! когда проездные станут дейст... Никогда.