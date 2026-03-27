Для Барнаула закупят 130 новых автобусов

31 автобус планируют приобрести уже в этом году

27 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Для развития системы общественного транспорта Барнаула закупят 130 автобусов. Соглашение заключено с краевым Министерством транспорта, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за год.

«31 автобус планируется купить уже в этом году. Это позволит увеличить число регулируемых маршрутов и выполнять графики движения», — сказал градоначальник.

Франк подчеркнул, что состояние и доступность общественного транспорта во многом определяют качество жизни горожан. Проблемы с увеличенным интервалом движения и устаревшим подвижным составом планируют решать за счет увеличения расходов на поддержку перевозчиков.

Он также напомнил, что благодаря краевой поддержке уже закуплено 77 единиц техники.

Комментарии 6

Пешеход

11:05:37 27-03-2026

вы куда их деваете? 55й раз в полчаса ходить стал.
раньше помню каждые 5 минут как часы ходил.
может дело не в автобусах?

Гость

11:20:28 27-03-2026

Таки нормальных автобусов или все же убогих газелек?

гость

13:48:45 27-03-2026

А что случилось с автобусом 55 и 35 .Утром какойто непонятный график - одни матюки а на работу надо и в больницу.Вы уже сколько лет обещаете .

Гость

10:18:55 28-03-2026

гость (13:48:45 27-03-2026) А что случилось с автобусом 55 и 35 .Утром какойто непонятны... Вы еще не поняли? При существующих тарифах все больше и больше маршрутов будет исчезать. Дураков возящих пассажиров себе в убыток нету. Чем дальше тем быстрее . Тариф должен быть порядка 100 р в нынешнюю минуту.

барнаулец

17:50:16 27-03-2026

когда? когда, я вас спрашиваю! когда проездные станут действовать в любых ОТ?

Администрация

13:22:47 28-03-2026

барнаулец (17:50:16 27-03-2026) когда? когда, я вас спрашиваю! когда проездные станут дейст... Никогда.

