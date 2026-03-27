Для Барнаула закупят 130 новых автобусов

31 автобус планируют приобрести уже в этом году

27 марта 2026, 11:01, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Для развития системы общественного транспорта Барнаула закупят 130 автобусов. Соглашение заключено с краевым Министерством транспорта, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за год.

«31 автобус планируется купить уже в этом году. Это позволит увеличить число регулируемых маршрутов и выполнять графики движения», — сказал градоначальник.

Франк подчеркнул, что состояние и доступность общественного транспорта во многом определяют качество жизни горожан. Проблемы с увеличенным интервалом движения и устаревшим подвижным составом планируют решать за счет увеличения расходов на поддержку перевозчиков.

Он также напомнил, что благодаря краевой поддержке уже закуплено 77 единиц техники.