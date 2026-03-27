В Барнауле пациентов поликлиники на Бехтерева переведут в новое здание до конца года

Министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что объект, который не могли сдать с 2018 года, готовят к открытию

27 марта 2026, 11:16, ИА Амител

Будущая поликлиника на ул. Матросова / Фото: amic.ru

Пациентов поликлинического отделения горбольницы № 3 на улице Бехтерева до конца года должны перевести в новое здание. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе правительственного часа в АКЗС.

Вопрос о судьбе поликлиники депутат Евгения Боровикова подняла в связи с тем, что здание на Бехтерева фактически не используется, а пациентов перевели в корпус на улице Петра Сухова, куда многим неудобно добираться.

Попов сообщил, что к приему пациентов готовят здание на улице Матросова, 115. Объект не могут сдать с 2018 года, но сейчас работы выходят на финишную прямую.

«Я надеюсь, что мы до конца года все-таки введем ту поликлинику, которую, увы, уже не первый год строим. В этом году мы уже приступили к комплектованию ее медицинским оборудованием, заложив на эти цели 180 млн рублей. Плюс там еще и откроется центр амбулаторной хирургии. И этот центр будет работать на весь город Барнаул», — прокомментировал министр.

Ранее в здании на Матросова располагался корпус онкодиспансера. Затем его передали поликлиническому отделению горбольницы № 3, но в период пандемии там развернули ковидный госпиталь.