Жителя Новосибирска оштрафовали на 80 тысяч рублей за сбитого лося на трассе Алтая

27 марта 2026, 11:34, ИА Амител

Суд взыскал с автовладельца 80 тысяч рублей за ущерб, причиненный животному миру Алтайского края. Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск прокурора Зонального района к местному жителю.

В июне 2024 года на трассе Р-256 произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус", принадлежащего ответчику. В результате наезда погиб лось. В судебном заседании водитель признал требования в полном объеме.

Суд принял признание ответчика, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Решением суда с автовладельца взыскано 80 тысяч рублей в бюджет Зонального района. Также с него взыскана госпошлина — 4 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.