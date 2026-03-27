Жителя Новосибирска оштрафовали на 80 тысяч рублей за сбитого лося на трассе Алтая

Средства пойдут в бюджет Зонального района

27 марта 2026, 11:34, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Суд взыскал с автовладельца 80 тысяч рублей за ущерб, причиненный животному миру Алтайского края. Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск прокурора Зонального района к местному жителю.

В июне 2024 года на трассе Р-256 произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Ларгус", принадлежащего ответчику. В результате наезда погиб лось. В судебном заседании водитель признал требования в полном объеме.

Суд принял признание ответчика, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Решением суда с автовладельца взыскано 80 тысяч рублей в бюджет Зонального района. Также с него взыскана госпошлина — 4 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило.

Комментарии 17

Гость

11:50:25 27-03-2026

Из протокола ГИБДД:
Первый участник ДТП - водитель ЛАДА Ларгус, проживает г. Новосибирск.
Второй участник ДТП- лось,живет в лесу.

Гость

11:51:04 27-03-2026

Не правильно всё это, если ехал не превышал, виноватым должен быть лось.

Гость

11:59:04 27-03-2026

Гость (11:51:04 27-03-2026) Не правильно всё это, если ехал не превышал, виноватым долж... 1. Чем докажет, что не превышал?
2. Лось точно не превышал.
3. Лось не являлся владельцем средства повышенной опасности.

Гость

12:13:25 27-03-2026

Гость (11:51:04 27-03-2026) Не правильно всё это, если ехал не превышал, виноватым долж... Вы считаете что лось нарушил ПДД? А он в курсе про них?

Гость

12:26:00 27-03-2026

Гость (12:13:25 27-03-2026) Вы считаете что лось нарушил ПДД? А он в курсе про них?... Незнание закона, не освобождает от ответственности!

Гость

12:14:57 27-03-2026

Гость (11:51:04 27-03-2026) Не правильно всё это, если ехал не превышал, виноватым долж... Тут надо учесть все факты. А вдруг лось по переходу переходил? Об этом история умалчивает.

Гость

12:15:29 27-03-2026

Интересно по чем за кило оценили. Может он ешенный был на машину же бросился. Самоубивец значит

Гость

12:37:57 27-03-2026

Гость (12:15:29 27-03-2026) Интересно по чем за кило оценили. Может он ешенный был на... Штраф за лося стандартен. 80 000 р, не зависимо от веса. Хоть лосенок, хоть взрослый.

Гость

12:35:05 27-03-2026

Разъясните наконец обоснованно, вроде за лося ОСАГО должна платить? Как раз гражданская ответственность, сумма не превышает

Гость

12:39:07 27-03-2026

Гость (12:35:05 27-03-2026) Разъясните наконец обоснованно, вроде за лося ОСАГО должна п... Лось животное принадлежащее государству. Вы владелец источника повышенной опасности. Короче на дорогу смотреть надо!

Гость

23:17:17 27-03-2026

Гость (12:39:07 27-03-2026) Лось животное принадлежащее государству. Вы владелец источни... Какая разница кому принадлежит? Водитель не оспаривает вину, и его ответственность застрахована ОСАГО. Он не специально на лося наехал и разбил свою машину, которую в любом случае будет восстанавливать самостоятельно.

Гость

13:06:32 27-03-2026

Если лось резко перед машиной выбежал, тогда государство оплачивает материальный и моральный ущерб.

Гость

14:00:19 27-03-2026

Гость (13:06:32 27-03-2026) Если лось резко перед машиной выбежал, тогда государство оп... Да. У водителя не было технической возможности остановиться до лося. Что подтверждает экспертиза. Поэтому ущерб за разбитую машину должно выплатить администрация Зонального района, которая не уследила за своим лосем и не удосужилось построить для них безопасный проход под федеральной трассой

Гость

13:41:23 27-03-2026

Дорога не огорожена, а виноват водитель. Создавать переходы для животных должны природнадзор совместно с дорожниками. Но кому это надо? Проще водителей во всём обвинять.

1-й

16:14:11 27-03-2026

По идее лосятину мужику должны отдать, он честно за неё заплатил, но сдаётся мне лося кто-то другой уже слопал.

...................

19:00:44 27-03-2026

если не было знака-Животные то водила не виновен...Но Ларгусом лося убить и живым остаться это суметь надо...

Марина

20:26:20 27-03-2026

Взыскали, так как наверное полиса ОСАГО не было.При наличии полиса за сбитого лося выплатила бы страховая компания

