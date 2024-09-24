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Одна твердыня. Что осталось от "башен-близнецов" барнаульского элеватора

В конце июня собственник элеватора решил снести довоенную башню

24 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Демонтированная башня элеватора / Фото: amic.ru

Почти век простояли на берегу барнаульского ковша элеваторные башни, которые стали неким символом индустриальной эпохи. Однако время взяло свое, и в конце июня этого года одну башню решили "уронить". 

Представитель собственника здания элеватора рассказал, что объект находился в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали. Все работы проводились под контролем специалистов. Вторая башня пока продолжает стоять, как и несколько заброшенных помещений на этой территории.

Через тернии и кусты наш фотокорреспондент прогулялась по Ковшу и посмотрела, что осталось от башен.

Дорога к "башням-близнецам", или Фотопрогулка по Барнаульскому ковшу

Башни, некогда принадлежавшие элеватору, сейчас превратились в мрачные "заброшки"
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Комментарии 1

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Гость

01:25:35 25-09-2024

Чеченские собственники ещё не продали элеватор ????

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