Одна твердыня. Что осталось от "башен-близнецов" барнаульского элеватора

В конце июня собственник элеватора решил снести довоенную башню

24 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Демонтированная башня элеватора / Фото: amic.ru

Почти век простояли на берегу барнаульского ковша элеваторные башни, которые стали неким символом индустриальной эпохи. Однако время взяло свое, и в конце июня этого года одну башню решили "уронить".

Представитель собственника здания элеватора рассказал, что объект находился в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали. Все работы проводились под контролем специалистов. Вторая башня пока продолжает стоять, как и несколько заброшенных помещений на этой территории.

Через тернии и кусты наш фотокорреспондент прогулялась по Ковшу и посмотрела, что осталось от башен.