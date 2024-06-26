Cкейт-парк и памп-трек. Как идет благоустройство самого большого парка Барнаула

В этом году в парке "Юбилейный" проходит третий (из четырех) этап реновации

26 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в 2024 году / Фото: amic.ru

В Барнауле полным ходом идет третий этап благоустройства парка "Юбилейный". В этом году здесь появятся новые зоны для активного отдыха, детские площадки, спортивные комплексы и многое другое. В частности, тут обустраивают скейт-парк, роллердром и памп-трек (специальная велосипедная трасса).

Подрядчик, компания "Рустрой", уже приступила к обустройству зон и новой части пешеходно-тропиночной сети. Обойдутся все работы в этом году в 131,5 млн рублей. А завершить их планируют до середины октября 2024 года.

Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За это время уже сделано многое: обустроены новые аллеи, входная группа, установлены лавочки и урны, отремонтировано освещение.

Как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.