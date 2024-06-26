Cкейт-парк и памп-трек. Как идет благоустройство самого большого парка Барнаула
В этом году в парке "Юбилейный" проходит третий (из четырех) этап реновации
26 июня 2024, 06:15, ИА Амител
В Барнауле полным ходом идет третий этап благоустройства парка "Юбилейный". В этом году здесь появятся новые зоны для активного отдыха, детские площадки, спортивные комплексы и многое другое. В частности, тут обустраивают скейт-парк, роллердром и памп-трек (специальная велосипедная трасса).
Подрядчик, компания "Рустрой", уже приступила к обустройству зон и новой части пешеходно-тропиночной сети. Обойдутся все работы в этом году в 131,5 млн рублей. А завершить их планируют до середины октября 2024 года.
Напомним, благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За это время уже сделано многое: обустроены новые аллеи, входная группа, установлены лавочки и урны, отремонтировано освещение.
Как выглядит парк сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.
08:50:47 26-06-2024
Все чудесно,конечно..Только тяжелая техника ездит по дорожкам,которые так неплохо сделали в прошлом году и грязь и все такое там...Причем беговые дорожки из розовой крошки вытоптаны и размыты и разбиты частично вот этой самой техникой..Понятно,что трудная зима,дожди и прочее,но реально состояние этих дорожек очень плачевное. Сделать мало-надо следить и поддерживать.
09:53:13 26-06-2024
Удручающее зрелище. Хотя конечно в плане разнообразия место будет интересное, но уникальный зелёный массив уже утраченные и продолжает утюжится бульдозерами.
10:06:57 26-06-2024
Гость (09:53:13 26-06-2024) Удручающее зрелище. Хотя конечно в плане разнообразия место ... Да, очень много вырублено. Очень жаль,очень...Чего городу не хватает? Асфальта,конечно!
10:35:41 26-06-2024
Опять зеленые понабежали. Вырубили им многое))) да там всюду дичка была. Ни пройти, ни проехать. Смысл благоустройства, если там оставлять ТАКОЕ?! Когда деревья, кусты и трава создают впечатление хаоса! Прореживать и только так. Грустно и жаль природу? Может быть. Но, это однозначно нужно делать!
10:47:49 26-06-2024
Сергей (10:35:41 26-06-2024) Опять зеленые понабежали. Вырубили им многое))) да там всюду... Прореживать ключевое слово. Когда обещали на старте благоустройства я хлопал обеими руками за. А потом как просили 10 метровый прорубили и у входа деревья поспилили. Стало понятно чтотниктотне будет заморачиватся с ювелирной работой по санитарной чистке парка, массированные выпилы и вырубки. Оставят 5 берёз на весь парк как в Изумрудном. И я не говорю что Изумрудный плох, но зачем делать парки похожими друг на друга? У этого была уникальность. Нужно было то всего с лопатки и сенатором пройти по парку метр за метров и удалить поросоль, выпилить аварийные деревья. А у Вас сломанные сухие стволы в 2 метрах от тропинок, в куче сухой листвы и бытового мусора валяются.
14:34:03 26-06-2024
Гость (10:47:49 26-06-2024) Прореживать ключевое слово. Когда обещали на старте благоуст... Это благоустройство по барнаульски...
Лысая гора т.е. Нагорный парк был одним из первых... Юбилейный...Теперь тоже проделают с парком им.Ленина. Всю зелень вырубят, пару дохлых саженцев посадят, закатают все в асфальт. Деньги спишут, отчитаются. Зачем такое благоустройство нужно? От парков остается одно название. А городу нужна зелень, а не вот это все.
11:13:15 26-06-2024
Сергей (10:35:41 26-06-2024) Опять зеленые понабежали. Вырубили им многое))) да там всюду... Вы, видимо,кроме как по центральной алее и не ходите там никуда? Шаг в сторону сделайте, причем в любую, там столько сухих сломанных и старых деревьев,столько мусора обычного..Понятно,что сейчас работы идут,но реально завалы многолетние из сгнивших поваленных деревьев никто так до сих пор и не убрал. Думаю,и не уберет-к ним просто на технике не проехать,там все вручную надо распиливать и вывозить. И это делать надо регурярно. А там,как написала выше, даже за новыми дорожками УЖЕ никто не следит. Сделали красивый "фасад", а дальше и так сойдет..
15:02:29 26-06-2024
Да все хорошо, кроме того что делается все по - варварски. То что сделали в прошлом году разваливают техникой в этом, причем массово и безжалостно лишь бы сорвать денеьги.