Депутат обвинил россиян в том, что они травятся едой из сервисов доставки
Сергей Лисовский утверждает, что никогда не будет пробовать готовые блюда по рассылке
12 июля 2024, 08:44, ИА Амител
Депутат Сергей Лисовский упрекнул россиян в "расслабленности", которые пользуются сервисами доставки еды. Его слова приводит "Говорит Москва".
Людям самим "нужно думать", что и где заказываешь, ведь продукция из общепита может быть приготовлена неизвестно где и как, считает он.
Более того, Роспотребнадзор не может проверить абсолютно все продукты и блюда, а на проверки в России действует мораторий.
"Тут каждому надо думать. Я, например, никогда не буду пробовать готовую еду по рассылке и доставке. Неизвестно, что тебе привезут", – сказал депутат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.
08:55:56 12-07-2024
у них чё там, затмение чтоль? одна сказала, что неверных беременных жен нельзя бросать, другая, что мужики в спортзал не должны ходить, а пахать на благо жен обязаны, этот вообще про нежрать говорит...
09:37:55 12-07-2024
а? (08:55:56 12-07-2024) у них чё там, затмение чтоль? одна сказала, что неверных бер... вот такое чувство, что если в новостях каждый утр будут писать, что 2*2=4, то вы и тогда что-нибудь найдете возразить.
09:00:32 12-07-2024
походу бошки всем там напекло
09:07:20 12-07-2024
людям сами "нужно думать", что и где заказываешь, ведь продукция из общепита может быть приготовлена неизвестно где и как, считает парламентарий.///ну так вот пусть сидит и думает как сделать так, чтоб продукция из общепита была первоклассной
09:11:24 12-07-2024
Жарко там... Перегревается... Балаболят че попало
09:20:04 12-07-2024
Вот за таких "умников" мы ставим галочки на выборах.
09:21:19 12-07-2024
Это всё из-за сверх доходов Россиян с жиру бесятся, а всё плачут.
А ещё вчера показывали главу какого-то комитета. Она сказала, что оказывается у той компании, что всех отравила фасолью не было разрешения на производство пищевых продуктов, а фасоль они тайно закупали за границей.
Думаю там есть Украинский след иначе, как это всё могло произойти под носом у контролирующих организаций.
09:34:19 12-07-2024
Надо запретить обижаться на "Госдуру"...
11:28:29 12-07-2024
Гость (09:34:19 12-07-2024) Надо запретить обижаться на "Госдуру"...... А кто обиделся, штраф.
09:37:10 12-07-2024
Год активного солнца, наше светило стало испускать особые лучи на не окрепшие мозги наших избранником. Вот из них и потекли инициативы))
09:47:55 12-07-2024
Ну пусть панамки носят- свинцовые.
10:01:05 12-07-2024
вообще то он депутат госдумы и как раз это его прямая обязанность думать о таких проблемах как обезопасить население страны,а не перекладывать с больной головы на здоровую
10:16:57 12-07-2024
гость (10:01:05 12-07-2024) вообще то он депутат госдумы и как раз это его прямая обязан... так о чем и реч!
все граждане откажутся - севрисы обанкротятся - все довольны - депутаты плюс.
10:14:18 12-07-2024
А ведь все верно сказал! Неизвестно , как готовили, непонятно , кто доставил... А вам это все-таки есть . Здоровье-то не купишь, а лечиться потом - дороже выйдет.
10:25:31 12-07-2024
Думе скучно, им не чем заняться их надо распустить уж больно дорого они обходятся стране, такие вопросы народ и без них сможет решить.
10:38:26 12-07-2024
А пусть зарплату избирателям депутаты сделают, как у себя. Тогда люди будут безопасную еду кушать в ресторанах, например, как депутаты.
13:49:30 12-07-2024
На проверки действует мораторий - вот где собака зарыта!