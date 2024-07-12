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Депутат обвинил россиян в том, что они травятся едой из сервисов доставки

Сергей Лисовский утверждает, что никогда не будет пробовать готовые блюда по рассылке

12 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Еда в контейнере / Фото: unsplash.com
Еда в контейнере / Фото: unsplash.com

Депутат Сергей Лисовский упрекнул россиян в "расслабленности", которые пользуются сервисами доставки еды. Его слова приводит "Говорит Москва".

Людям самим "нужно думать", что и где заказываешь, ведь продукция из общепита может быть приготовлена неизвестно где и как, считает он.

Более того, Роспотребнадзор не может проверить абсолютно все продукты и блюда, а на проверки в России действует мораторий.

"Тут каждому надо думать. Я, например, никогда не буду пробовать готовую еду по рассылке и доставке. Неизвестно, что тебе привезут", – сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.

депутаты Мнения экспертов

Комментарии 17

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а?

08:55:56 12-07-2024

у них чё там, затмение чтоль? одна сказала, что неверных беременных жен нельзя бросать, другая, что мужики в спортзал не должны ходить, а пахать на благо жен обязаны, этот вообще про нежрать говорит...

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Мусик

09:37:55 12-07-2024

а? (08:55:56 12-07-2024) у них чё там, затмение чтоль? одна сказала, что неверных бер... вот такое чувство, что если в новостях каждый утр будут писать, что 2*2=4, то вы и тогда что-нибудь найдете возразить.

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Гость

09:00:32 12-07-2024

походу бошки всем там напекло

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Гость

09:07:20 12-07-2024

людям сами "нужно думать", что и где заказываешь, ведь продукция из общепита может быть приготовлена неизвестно где и как, считает парламентарий.///ну так вот пусть сидит и думает как сделать так, чтоб продукция из общепита была первоклассной

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Кеша...

09:11:24 12-07-2024

Жарко там... Перегревается... Балаболят че попало

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Гость

09:20:04 12-07-2024

Вот за таких "умников" мы ставим галочки на выборах.

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Гость

09:21:19 12-07-2024

Это всё из-за сверх доходов Россиян с жиру бесятся, а всё плачут.
А ещё вчера показывали главу какого-то комитета. Она сказала, что оказывается у той компании, что всех отравила фасолью не было разрешения на производство пищевых продуктов, а фасоль они тайно закупали за границей.
Думаю там есть Украинский след иначе, как это всё могло произойти под носом у контролирующих организаций.

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Гость

09:34:19 12-07-2024

Надо запретить обижаться на "Госдуру"...

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Гость

11:28:29 12-07-2024

Гость (09:34:19 12-07-2024) Надо запретить обижаться на "Госдуру"...... А кто обиделся, штраф.

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ВВП

09:37:10 12-07-2024

Год активного солнца, наше светило стало испускать особые лучи на не окрепшие мозги наших избранником. Вот из них и потекли инициативы))

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Гость

09:47:55 12-07-2024

Ну пусть панамки носят- свинцовые.

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гость

10:01:05 12-07-2024

вообще то он депутат госдумы и как раз это его прямая обязанность думать о таких проблемах как обезопасить население страны,а не перекладывать с больной головы на здоровую

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Мусик

10:16:57 12-07-2024

гость (10:01:05 12-07-2024) вообще то он депутат госдумы и как раз это его прямая обязан... так о чем и реч!
все граждане откажутся - севрисы обанкротятся - все довольны - депутаты плюс.

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Гость

10:14:18 12-07-2024

А ведь все верно сказал! Неизвестно , как готовили, непонятно , кто доставил... А вам это все-таки есть . Здоровье-то не купишь, а лечиться потом - дороже выйдет.

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Гость

10:25:31 12-07-2024

Думе скучно, им не чем заняться их надо распустить уж больно дорого они обходятся стране, такие вопросы народ и без них сможет решить.

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Гость

10:38:26 12-07-2024

А пусть зарплату избирателям депутаты сделают, как у себя. Тогда люди будут безопасную еду кушать в ресторанах, например, как депутаты.

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Гость

13:49:30 12-07-2024

На проверки действует мораторий - вот где собака зарыта!

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