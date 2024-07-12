Депутат обвинил россиян в том, что они травятся едой из сервисов доставки

Сергей Лисовский утверждает, что никогда не будет пробовать готовые блюда по рассылке

12 июля 2024, 08:44, ИА Амител

Еда в контейнере / Фото: unsplash.com

Депутат Сергей Лисовский упрекнул россиян в "расслабленности", которые пользуются сервисами доставки еды. Его слова приводит "Говорит Москва".

Людям самим "нужно думать", что и где заказываешь, ведь продукция из общепита может быть приготовлена неизвестно где и как, считает он.

Более того, Роспотребнадзор не может проверить абсолютно все продукты и блюда, а на проверки в России действует мораторий.

"Тут каждому надо думать. Я, например, никогда не буду пробовать готовую еду по рассылке и доставке. Неизвестно, что тебе привезут", – сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму.