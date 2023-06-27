Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах

Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время

27 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты "Единой России" предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.

Как пишут "Известия", законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Одна из разработчиков инициативы, Светлана Разворотнева, отметила, что законодательство запрещает распивать алкоголь во дворах, подъездах, в лифтах и других местах. Но запреты эти не выполняются – в том числе из-за того, что точки продажи спиртного находятся в жилых домах, считает парламентарий.