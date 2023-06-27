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Депутаты предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах

Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время

27 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты "Единой России" предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.

Как пишут "Известия", законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Одна из разработчиков инициативы, Светлана Разворотнева, отметила, что законодательство запрещает распивать алкоголь во дворах, подъездах, в лифтах и других местах. Но запреты эти не выполняются – в том числе из-за того, что точки продажи спиртного находятся в жилых домах, считает парламентарий.

законопроекты алкоголь

Комментарии 31

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Гость

10:52:08 27-06-2023

Главное, чтобы пиво тоже считалось "алкоголем".

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Гость

10:52:55 27-06-2023

Ну да, купленное в отдельно стоящем магазине выпить во дворе или подъезде будет затруднительно. Нет хуже инициативных идиотов.

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Гость

10:53:59 27-06-2023

Маразм крепчает.

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Гость

10:54:37 27-06-2023

А зачем им трезвое мясо?

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Гость

11:08:31 27-06-2023

Работают люди , о России думают

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Гость

11:08:36 27-06-2023

Алкоголь надо продавать только в специализированных магазинах. И не в таких, как "Красное и Белое", куда свободно заходят дети за чупа-чупсами и шоколадками. А вход- по паспорту.

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Гость

11:08:59 27-06-2023

что там по выборам? скоро?

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Гость

11:11:04 27-06-2023

Раньше тролли хоть горячие речи писали. Счас просто кнопочку "минус" давят. Зарплаты-то не стало...

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Гость

11:30:46 27-06-2023

Гость (11:11:04 27-06-2023) Раньше тролли хоть горячие речи писали. Счас просто кнопочку... Без руководства остались, но это временно, очень быстро восстановят оплату иудам.

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Гость

11:18:55 27-06-2023

Раньше тролли хоть горячие речи писали - Ну мне просто лень, выгорание, уже второй десяток на амике пошел.. старею)

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Гость

11:23:09 27-06-2023

"Комки" убрали, взялись за "формат у дома"....нечего всякой "шалупони" под ногами у "серьезных людей" путаться...

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Гость

11:51:01 27-06-2023

А дворовых алконавтов может пора уже гонять?

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Гость

13:09:13 27-06-2023

Закройте пивнушки в жилых домах! Причем не только так называемые бары, но и имеющие статус магазинов разливных напитков, но по факту работающие как бары до часу ночи и более. Орут пол ночи под окнами, обоссали извините за выражение все деревья под окнами. Также нарушают тишину и внутри помещения. Мешают жильцам внутри дома. Когда в начале двухтысячных продали жилое помещение под нежилое,то сделали хозяйственный магазин. Но через какое то время- там открылась пивнушка и никто не спрашивал жильцов! Вот как такое возможно вообще?! Причем в соседнем подъезде тоже пивнушка. Благо там изначально было нежилое помещение и укрепление соответствующие. Да и хозяева стараются соблюдать законы. Но все равно не место пивнушкам в жилых домах Плюс совсем рядом открыли в отдельно стоящем здании бар известной сети. таким образом на малюсенькой площади рядом три питейных заведения. это не считая Красных и белых и других магазинов. Уберите из жилых домов продажу любых алкогольных напитков. Люди хотят покоя в своих домах и имеют на это право.

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Гость

13:17:30 27-06-2023

А полицаев заставить работать говорилки-трибунные не желают ?

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Гость

13:26:58 27-06-2023

Хм. Ну ясно теперь, что за публика на амике По лайкам понятно. Кто то правильно из приезжих назвал Барнаул городом пивнушек Здесь их такое количество.... Особенно в спальных районах. В центре города ситуация получше, но и жители там несколько другие. Завсегдатели пивнушек минусуют комменты? А жить рядом с такими заведениями не пробовали?

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Гость

15:19:39 27-06-2023

Гость (13:26:58 27-06-2023) Хм. Ну ясно теперь, что за публика на амике По лайкам понятн... Да, алкашей и маргиналов в Барнауле полно.

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Гость

13:37:44 27-06-2023

Мне сугубо пофиг на пивнушки. Люди нервные стали - времена такие. Всем все мешает. машины/дети/собаки/голуби/пивнушки и пр.. так будет всегда.

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Гость

15:20:45 27-06-2023

Гость (13:37:44 27-06-2023) Мне сугубо пофиг на пивнушки. Люди нервные стали - времена т... У вас, видимо, рядом с окнами нет пивнушки. Поэтому никто не блюет по вечерам в песочнице и не срет по кустам.

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Гость

16:30:16 27-06-2023

Гость (13:37:44 27-06-2023) Мне сугубо пофиг на пивнушки. Люди нервные стали - времена т... Готовы жить прямо над пивнушкой? Слушать вопли часов до 2- 3 ночи? Дышпть куревом, когда на крыльце собирается человек 10 и весь дым идет в ваши окна? Смотреть как на ваших глазах оплражняются , используя вместо туалета, все пространство, что в двух метрах от заветной две ри...И да спать придется под аккомпонемент промышленных холодильных установок, так как изоляции нет, ведь когда то это была просто квартира. Пофиг говорите? Ну да, ну да.

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Гость

13:38:10 27-06-2023

орода ситуация получше, но и жители там несколько другие. - И какие же? дворовые бояре? звездуны

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Гость

13:57:34 27-06-2023

Орут от безнаказанности, а не от факта продажи. А если бы гражданин знал, что выйдя из пивнаря, он попадет в заботливые руки полиции за нарушение тишины, то таких граждан было бы меньше

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Гость

16:20:03 27-06-2023

Смешно читать подобные комменты. Будто вы в другой стране живете... Все бы законопослушные такие были и законы бы соблюдались еще. Поэтому только так- нет пивнушек- нет проблем. Глворить о том, что пофиг могут только те, кто никогда не сталкивался с этим. Так что не надо ля ля. Купить тоже пиво, если приспичило можно в любом сетевом магазине. А этим наливайкам, разливайкам и прочей подобноц шушера расплодтвшейся в жилых домах там не место!

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Гость

14:16:43 27-06-2023

Одна алкашня на сайте

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Гость

15:13:34 27-06-2023

Гость (14:16:43 27-06-2023) Одна алкашня на сайте... Язвенник или подшитый?

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Гость

16:04:30 27-06-2023

Гость (15:13:34 27-06-2023) Язвенник или подшитый?... Алкаш?

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Гость

20:23:40 27-06-2023

Гость (15:13:34 27-06-2023) Язвенник или подшитый?... Каблук. Жена не велит!

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Гость

14:31:38 27-06-2023

Алкоголь не решает ваших проблем. Он лишь помогает о них забыть и поднимает настроение. Поэтому я всегда в хорошем настроении.

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Гость

15:13:53 27-06-2023

Гость (14:31:38 27-06-2023) Алкоголь не решает ваших проблем. Он лишь помогает о них за... +100500!!!!!!!!!!!!

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Гость

16:15:19 27-06-2023

У вас, видимо, рядом с окнами нет пивнушки - ага. я на марсе живу. все есть

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Гость

19:34:12 27-06-2023

неужели дельное предложение.

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Дядька

20:09:48 27-06-2023

Всем депутатам не продавать алкоголь во всех магазинах! Пускай на работе покупают.

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