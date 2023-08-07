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Новая пешеходная дорожка появилась в Барнауле

Жители района неоднократно поднимали тему о ее необходимости

07 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Новая пешеходная дорожка появилась возле Кардиоцентра в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что жители района неоднократно поднимали вопрос о том, что им нужна пешеходная дорожка. Особенно остро этот вопрос вставал весной и осенью. Тротуар на данном участке расположен близко к проезжей части, после дождей вода копилась и мешала пешеходам ходить.

В мае 2023 года вопрос о создании дорожки решили, а в начале августа она уже была готова.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

18:27:56 07-08-2023

А где ливневки?

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Гость

20:43:01 07-08-2023

мы уже ее оценили и протестировала, вот только жаль, что бордюры не сделали, края быстро рассыпаться начнут, ибо почва там глинистая, но пока она новенькая и удобненькая спасибочко всем

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Гость

09:17:46 08-08-2023

Губер присутствовал при её открытии?

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Он

22:50:16 08-08-2023

"Отличные" 40 метров дорожки

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