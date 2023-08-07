Новая пешеходная дорожка появилась в Барнауле
Жители района неоднократно поднимали тему о ее необходимости
07 августа 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
Новая пешеходная дорожка появилась возле Кардиоцентра в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что жители района неоднократно поднимали вопрос о том, что им нужна пешеходная дорожка. Особенно остро этот вопрос вставал весной и осенью. Тротуар на данном участке расположен близко к проезжей части, после дождей вода копилась и мешала пешеходам ходить.
В мае 2023 года вопрос о создании дорожки решили, а в начале августа она уже была готова.
18:27:56 07-08-2023
А где ливневки?
20:43:01 07-08-2023
мы уже ее оценили и протестировала, вот только жаль, что бордюры не сделали, края быстро рассыпаться начнут, ибо почва там глинистая, но пока она новенькая и удобненькая спасибочко всем
09:17:46 08-08-2023
Губер присутствовал при её открытии?
22:50:16 08-08-2023
"Отличные" 40 метров дорожки