Новая пешеходная дорожка появилась в Барнауле

Жители района неоднократно поднимали тему о ее необходимости

07 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Новая пешеходная дорожка появилась возле Кардиоцентра в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что жители района неоднократно поднимали вопрос о том, что им нужна пешеходная дорожка. Особенно остро этот вопрос вставал весной и осенью. Тротуар на данном участке расположен близко к проезжей части, после дождей вода копилась и мешала пешеходам ходить.

В мае 2023 года вопрос о создании дорожки решили, а в начале августа она уже была готова.