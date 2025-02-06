До -15 градусов похолодает в Алтайском крае 6 февраля
Обойдется практически без осадков
06 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru
До -15 градусов похолодает в Алтайском крае днем 6 февраля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. В утренние часы обещают местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Также преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Дороги местами скует гололедица.
Ветер также северо-восточный, 2-7 м/с.
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