До -15 градусов похолодает в Алтайском крае 6 февраля

Обойдется практически без осадков

06 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru

До -15 градусов похолодает в Алтайском крае днем 6 февраля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. В утренние часы обещают местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Также преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также северо-восточный, 2-7 м/с.