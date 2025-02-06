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До -15 градусов похолодает в Алтайском крае 6 февраля

Обойдется практически без осадков

06 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru
Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru

До -15 градусов похолодает в Алтайском крае днем 6 февраля, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. В утренние часы обещают местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Также преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также северо-восточный, 2-7 м/с.

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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