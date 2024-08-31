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До +22 градусов и дождь. О погоде в День города Барнаула

Возможна гроза

31 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru
Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

От +19 до +24 градусов ожидается в Алтайском крае днем 31 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +20 до +22 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

День города Барнаула / Фото: amic.ru

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Комментарии 1

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Сергей

07:41:30 31-08-2024

Люблю дождь, грозу, ещё бы град и ураганный ветер для полного счастья!!!

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