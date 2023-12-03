До +7 и штормовой ветер. О погоде в Алтайском крае 3 декабря

Также ожидается снег с дождем и сильная гололедица

03 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край 3 декабря, следует из прогноза ЦГМС региона.

Дневная температура составит +2...+7 градусов. На большей части территории мокрый снег, дождь, местами осадки будут сильными. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами 25-30 м/с.

В Барнауле ожидается +2...+4 градуса и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами также будет скользко. Скорость ветра при усилениях – до 20 м/c.

Ранее в мэрии сообщили, что городские службы Барнаула готовы к шторму.