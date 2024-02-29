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Два бизнесмена из рейтинга Forbes отказались от гражданства России

Оба предпринимателя давно живут за границей

29 февраля 2024, 16:40, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Forbes.

"Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за два последних года", – отмечает издание.

Бизнесмены входили в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России" в 2017-2021 годах. В 2020 году состояние Баронова оценили в 770 млн долларов, а Тимашева – в 680 млн долларов.

Оба предпринимателя давно живут за границей: Баронов – в Швейцарии, Тимашев – в США.

Россия бизнес

Комментарии 3

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Юрий Я

18:12:40 29-02-2024

В Россие бизнес в большинстве случаев, благодаря депутатской безмозглости и продажности, является воровством национального достояния страны. Это и позволяет уводить богатства РФ за кардон и сбегать туда самим.

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Гость

19:40:53 29-02-2024

Побежали...

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Гость

12:04:04 01-03-2024

"Основатели американских IT-компаний.... Заметьте, не бананы продают, и не мочой бензин бодяжат. IT-компаний. А нам не надо?

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