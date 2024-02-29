Два бизнесмена из рейтинга Forbes отказались от гражданства России
Оба предпринимателя давно живут за границей
29 февраля 2024, 16:40, ИА Амител
Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Forbes.
"Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за два последних года", – отмечает издание.
Бизнесмены входили в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России" в 2017-2021 годах. В 2020 году состояние Баронова оценили в 770 млн долларов, а Тимашева – в 680 млн долларов.
Оба предпринимателя давно живут за границей: Баронов – в Швейцарии, Тимашев – в США.
18:12:40 29-02-2024
В Россие бизнес в большинстве случаев, благодаря депутатской безмозглости и продажности, является воровством национального достояния страны. Это и позволяет уводить богатства РФ за кардон и сбегать туда самим.
19:40:53 29-02-2024
Побежали...
12:04:04 01-03-2024
"Основатели американских IT-компаний.... Заметьте, не бананы продают, и не мочой бензин бодяжат. IT-компаний. А нам не надо?