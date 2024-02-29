Два бизнесмена из рейтинга Forbes отказались от гражданства России

Оба предпринимателя давно живут за границей

29 февраля 2024, 16:40, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Forbes.

"Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Предприниматели стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавшими российские паспорта за два последних года", – отмечает издание.

Бизнесмены входили в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России" в 2017-2021 годах. В 2020 году состояние Баронова оценили в 770 млн долларов, а Тимашева – в 680 млн долларов.

Оба предпринимателя давно живут за границей: Баронов – в Швейцарии, Тимашев – в США.