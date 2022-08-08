Центробанк хочет обанкротить кредитный кооператив в Алтайском крае
Иски получил ряд организаций, среди которых также числится «Бизнес-инвест» из Москвы
8 августа 2022, 09:19, Илья Звягинцев
Центробанк России подал иск о банкротстве к кредитному потребительскому кооперативу «Змеиногорский». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные суда.
Иск ЦБ в лице Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления был подан в конце июля 2022 года. Судья принял его к рассмотрению.
Отмечается, что кредитный кооператив, о котором идёт речь, организован в 2005 году.
Также иски о банкротстве получили ЖСК «Наш дом» из Нефтеюганска, ЖСК «Возрождение». Ещё одним кредитным кооперативом, который хочет обанкротить ЦБ, стал «Бизнес-инвест» из Москвы.
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