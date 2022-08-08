Центробанк хочет обанкротить кредитный кооператив в Алтайском крае

Центробанк России подал иск о банкротстве к кредитному потребительскому кооперативу «Змеиногорский». Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные суда.

Иск ЦБ в лице Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления был подан в конце июля 2022 года. Судья принял его к рассмотрению.

Отмечается, что кредитный кооператив, о котором идёт речь, организован в 2005 году.

Также иски о банкротстве получили ЖСК «Наш дом» из Нефтеюганска, ЖСК «Возрождение». Ещё одним кредитным кооперативом, который хочет обанкротить ЦБ, стал «Бизнес-инвест» из Москвы.