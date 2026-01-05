В парке "Арлекино" в Барнауле заработало новое колесо обозрения

Кабинки аттракциона закрытые и отапливаемые

05 января 2026, 11:30, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Арлекино" начал работать новый аттракцион – колесо обозрения, сообщил читатель изданию amic.ru.

По его словам, кабинки аттракциона закрытые и отапливаемые, оборудованы мягкими сиденьями и столиками, что обеспечивает комфорт даже в зимнее время, а с высоты открывается панорамный вид на город.

Стоимость билета – 400 рублей для взрослого в праздничные и выходные дни и 350 рублей в обычные рабочие дни. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно.

В первые дни работы очереди на аттракцион не было, возможно, из-за того, что информация о его запуске еще не стала широко известной.