В парке "Арлекино" в Барнауле заработало новое колесо обозрения
Кабинки аттракциона закрытые и отапливаемые
05 января 2026, 11:30, ИА Амител
Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru
В барнаульском парке "Арлекино" начал работать новый аттракцион – колесо обозрения, сообщил читатель изданию amic.ru.
По его словам, кабинки аттракциона закрытые и отапливаемые, оборудованы мягкими сиденьями и столиками, что обеспечивает комфорт даже в зимнее время, а с высоты открывается панорамный вид на город.
Стоимость билета – 400 рублей для взрослого в праздничные и выходные дни и 350 рублей в обычные рабочие дни. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно.
В первые дни работы очереди на аттракцион не было, возможно, из-за того, что информация о его запуске еще не стала широко известной.
15:07:14 05-01-2026
Покатались уже? Обозрели? )))
08:43:43 06-01-2026
Гость (15:07:14 05-01-2026) Покатались уже? Обозрели? ))) ...
Там обозревать нечго. Одна убогость и безнадега, как жизнь минусаторов Амитела.
15:13:05 07-01-2026
Это нам за 10 мин с двумя детишками прокатиться полторы тысячи отдать надо? Ну.... если только один раз.