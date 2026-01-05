НОВОСТИОбщество

Тавдинские пещеры на Алтае превратили в современное мультимедийное шоу

Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы

05 января 2026, 14:30, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

На Алтае в знаменитых Тавдинских пещерах открылся масштабный светозвуковой проект, превративший природный объект в интерактивное пространство.

На маршруте длиной около 150 метров было установлено более 80 интеллектуальных световых приборов, способных воспроизводить до 16 миллионов оттенков, и 30 акустических систем.

Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы Алтая, создавая эффект полного погружения в атмосферу дикой горной местности. Каждая зона пещер подсвечивается и звучит по-особенному.

Проект был реализован резидентом особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" – комплексом "Перекресток миров". Благодаря этому Тавдинские пещеры стали не только историко-археологическим памятником, но и современной мультимедийной площадкой, предлагающей уникальный туристический опыт.

Ранее сообщалось, что в АО "Курорт Белокуриха" начали работу по созданию геопарка в предгорьях Алтая, в который войдут природные объекты Алтайского, Смоленского и Солонешенского районов.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

15:11:42 05-01-2026

ну и нафига это сделали? туда пещеру смотреть ходят, а если нужна светомузыка, то это на Империю туризма. Господи, какой же бред

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:33 05-01-2026

Испортили пещеры.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:25 05-01-2026

Славабогу мы успели в прошлом году посетить этот туробъект до этих нововведений.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Оксана

00:44:57 06-01-2026

Гость (15:11:42 05-01-2026) ну и нафига это сделали? туда пещеру смотреть ходят, а если ... Согласна с вами. Всю природную привлекательность превращают в искусственное шоу

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

00:05:35 07-01-2026

Стали мультимидийной площадкой... Я наоборот туда еду природу увидеть и послушать.. Если мне понадобится я в клуб пойду и увижу всю эту светомузыку.. Откуда берутся все эти идеи бредовые? Кто эти люди?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Конь

22:42:07 07-01-2026

Какие же вы скряги, пишут звуки природы...ручейки, птицы, а вам лижбы обосрать...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бадзиева Анжела Исаевна

02:12:03 08-01-2026

Тавди=в жару ,-перевод с языка Алон Атл Антов,..., с языка Алон-Осетинского :
это говорит о том, что в этих пещерах спасались от жары !

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зоя

11:25:58 09-01-2026

Никакой таинственно и теперь нет, очередное шоу. Зря это сделали, испортили всё.

  -1 Нравится
Ответить
