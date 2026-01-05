Тавдинские пещеры на Алтае превратили в современное мультимедийное шоу

Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы

05 января 2026, 14:30, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

На Алтае в знаменитых Тавдинских пещерах открылся масштабный светозвуковой проект, превративший природный объект в интерактивное пространство.

На маршруте длиной около 150 метров было установлено более 80 интеллектуальных световых приборов, способных воспроизводить до 16 миллионов оттенков, и 30 акустических систем.

Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы Алтая, создавая эффект полного погружения в атмосферу дикой горной местности. Каждая зона пещер подсвечивается и звучит по-особенному.

Проект был реализован резидентом особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" – комплексом "Перекресток миров". Благодаря этому Тавдинские пещеры стали не только историко-археологическим памятником, но и современной мультимедийной площадкой, предлагающей уникальный туристический опыт.

