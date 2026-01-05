Тавдинские пещеры на Алтае превратили в современное мультимедийное шоу
Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы
05 января 2026, 14:30, ИА Амител
На Алтае в знаменитых Тавдинских пещерах открылся масштабный светозвуковой проект, превративший природный объект в интерактивное пространство.
На маршруте длиной около 150 метров было установлено более 80 интеллектуальных световых приборов, способных воспроизводить до 16 миллионов оттенков, и 30 акустических систем.
Теперь во время экскурсии туристов сопровождают живые звуки природы Алтая, создавая эффект полного погружения в атмосферу дикой горной местности. Каждая зона пещер подсвечивается и звучит по-особенному.
Проект был реализован резидентом особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" – комплексом "Перекресток миров". Благодаря этому Тавдинские пещеры стали не только историко-археологическим памятником, но и современной мультимедийной площадкой, предлагающей уникальный туристический опыт.
Ранее сообщалось, что в АО "Курорт Белокуриха" начали работу по созданию геопарка в предгорьях Алтая, в который войдут природные объекты Алтайского, Смоленского и Солонешенского районов.
ну и нафига это сделали? туда пещеру смотреть ходят, а если нужна светомузыка, то это на Империю туризма. Господи, какой же бред
18:02:33 05-01-2026
Испортили пещеры.
19:22:25 05-01-2026
Славабогу мы успели в прошлом году посетить этот туробъект до этих нововведений.
00:44:57 06-01-2026
Гость (15:11:42 05-01-2026) ну и нафига это сделали? туда пещеру смотреть ходят, а если ... Согласна с вами. Всю природную привлекательность превращают в искусственное шоу
00:05:35 07-01-2026
Стали мультимидийной площадкой... Я наоборот туда еду природу увидеть и послушать.. Если мне понадобится я в клуб пойду и увижу всю эту светомузыку.. Откуда берутся все эти идеи бредовые? Кто эти люди?
22:42:07 07-01-2026
Какие же вы скряги, пишут звуки природы...ручейки, птицы, а вам лижбы обосрать...
02:12:03 08-01-2026
Тавди=в жару ,-перевод с языка Алон Атл Антов,..., с языка Алон-Осетинского :
это говорит о том, что в этих пещерах спасались от жары !
11:25:58 09-01-2026
Никакой таинственно и теперь нет, очередное шоу. Зря это сделали, испортили всё.