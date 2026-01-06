Что за центры управления рисками развивают на Алтае и как они помогут снизить смертность?

Медицинские ЦУРы будут координировать лечение пациентов с опасными диагнозами, пояснил глава Минздрава Дмитрий Попов

В 2026 году в Алтайском крае продолжат активно развивать центры управления рисками, которые появились в 2025-м. Об этом на декабрьской коллегии регионального Минздрава рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. Он пояснил, что ЦУРы должны стать важными опорными точками для здравоохранения – центрами, которые координируют оказание помощи по всему краю.

О том, что это за центры и как они должны будут работать, – в материале amic.ru.

Восемь центров

Центры управления рисками на базе крупных краевых медучреждений начали создавать в этом году. Но предпосылки для их появления были и раньше, подчеркивал Попов: на базе этих больниц уже не первый год работают дистанционные центры, которые сопровождают тяжелых больных по всему краю.

Всего создано семь медицинских ЦУРов: кардиологического, онкологического, пульмонологического, травматологического, хирургического, эндокринологического и педиатрического профилей. Плюс функционирует один немедицинский – это центр управления экономическими рисками.

Идея центров в том, что они будут как проводить общую аналитику и мониторинг обстановки по своему направлению, так и индивидуально вести пациентов. Специалисты центра управления рисками смогут не только отслеживать маршрутизацию каждого больного, но и напрямую влиять на его лечение, в каком районе он бы ни находился. Предполагается, что такой подход должен сохранять до 9,5 тысячи жизней пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями ежегодно. Пока все центры не заработали на полную мощность, но создание того же кардиологического ЦУРа уже дало результат. Из материалов коллегии следует, что в 2025-м врачам удалось спасти более 2,5 тысячи жизней по сравнению с 2024-м.

Кроме того, собранный в ходе работы объем данных позволит ЦУРам предлагать новые решения, чтобы подстраивать здравоохранение под реалии и повышать качество медпомощи.

Координация всех процессов

По словам Дмитрия Попова, в 2026-м созданные центры управления рисками уже должны перейти в полноценный режим функционирования.

«В 2026 году должна быть принципиальная перестройка отрасли и системы. Нам нужно перейти уже в управление состоянием здоровья пациента через центры управления рисками», – сказал министр.В пример он привел кардиологический ЦУР, который уже объединяет в себе данные о 790 тысячах пациентов.

«Специалисты, исходя из всех информационных ресурсов, что есть в крае, знают пофамильно каждого человека. Они должны отследить и гарантировать уровень оказания помощи, неважно, экстренная это помощь или плановая. И таким массивом данных о пациентах нужно научиться управлять», – пояснил глава Минздрава.Центр управления рисками по онкологическим заболеваниям объединяет в себе данные о 125 тысячах жителей, 84 тысячи из которых уже живут с установленным диагнозом. По словам Попова, главная задача специалистов – научиться вовремя замечать изменения в истории болезни каждого пациента и реагировать на эти сигналы.

Будет единая система

Ну а в будущем все ЦУРы планируется объединить в один. По словам Попова, когда специалисты всех профилей научатся штатно управлять массивами данных, все они станут единой информационной системой.

«Следующая задача – создание в крае единого ЦУРа, когда все данные мы сможем соединять уже независимо от профиля. Потому что у одного пациента может быть и рак, и сахарный диабет, и перенесенный инфаркт. Важно, чтобы все эти данные были объединены вокруг одного конкретного пациента», – сказал Попов.Он также подчеркнул, что Алтайский край и дальше будет развивать здравоохранение в проектном направлении: ежегодно появляются региональные проекты, нацеленные на решение конкретных проблем.

