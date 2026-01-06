Что за центры управления рисками развивают на Алтае и как они помогут снизить смертность?
Медицинские ЦУРы будут координировать лечение пациентов с опасными диагнозами, пояснил глава Минздрава Дмитрий Попов
В 2026 году в Алтайском крае продолжат активно развивать центры управления рисками, которые появились в 2025-м. Об этом на декабрьской коллегии регионального Минздрава рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. Он пояснил, что ЦУРы должны стать важными опорными точками для здравоохранения – центрами, которые координируют оказание помощи по всему краю.
Восемь центров
Центры управления рисками на базе крупных краевых медучреждений начали создавать в этом году. Но предпосылки для их появления были и раньше, подчеркивал Попов: на базе этих больниц уже не первый год работают дистанционные центры, которые сопровождают тяжелых больных по всему краю.
Всего создано семь медицинских ЦУРов: кардиологического, онкологического, пульмонологического, травматологического, хирургического, эндокринологического и педиатрического профилей. Плюс функционирует один немедицинский – это центр управления экономическими рисками.
Идея центров в том, что они будут как проводить общую аналитику и мониторинг обстановки по своему направлению, так и индивидуально вести пациентов. Специалисты центра управления рисками смогут не только отслеживать маршрутизацию каждого больного, но и напрямую влиять на его лечение, в каком районе он бы ни находился. Предполагается, что такой подход должен сохранять до 9,5 тысячи жизней пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями ежегодно. Пока все центры не заработали на полную мощность, но создание того же кардиологического ЦУРа уже дало результат. Из материалов коллегии следует, что в 2025-м врачам удалось спасти более 2,5 тысячи жизней по сравнению с 2024-м.
Кроме того, собранный в ходе работы объем данных позволит ЦУРам предлагать новые решения, чтобы подстраивать здравоохранение под реалии и повышать качество медпомощи.
Координация всех процессов
По словам Дмитрия Попова, в 2026-м созданные центры управления рисками уже должны перейти в полноценный режим функционирования.
«В 2026 году должна быть принципиальная перестройка отрасли и системы. Нам нужно перейти уже в управление состоянием здоровья пациента через центры управления рисками», – сказал министр.В пример он привел кардиологический ЦУР, который уже объединяет в себе данные о 790 тысячах пациентов.
«Специалисты, исходя из всех информационных ресурсов, что есть в крае, знают пофамильно каждого человека. Они должны отследить и гарантировать уровень оказания помощи, неважно, экстренная это помощь или плановая. И таким массивом данных о пациентах нужно научиться управлять», – пояснил глава Минздрава.Центр управления рисками по онкологическим заболеваниям объединяет в себе данные о 125 тысячах жителей, 84 тысячи из которых уже живут с установленным диагнозом. По словам Попова, главная задача специалистов – научиться вовремя замечать изменения в истории болезни каждого пациента и реагировать на эти сигналы.
Будет единая система
Ну а в будущем все ЦУРы планируется объединить в один. По словам Попова, когда специалисты всех профилей научатся штатно управлять массивами данных, все они станут единой информационной системой.
«Следующая задача – создание в крае единого ЦУРа, когда все данные мы сможем соединять уже независимо от профиля. Потому что у одного пациента может быть и рак, и сахарный диабет, и перенесенный инфаркт. Важно, чтобы все эти данные были объединены вокруг одного конкретного пациента», – сказал Попов.Он также подчеркнул, что Алтайский край и дальше будет развивать здравоохранение в проектном направлении: ежегодно появляются региональные проекты, нацеленные на решение конкретных проблем.
08:22:26 06-01-2026
Пока пройдешь все эти центры-сдохнешь...
08:41:15 06-01-2026
Опять "потемкинские деревни". Враки чудовищные. Вот у меня два рака,прооперированные. Корячится третий,так как поставили диагноз - пищевод Барретта, сходил в Надежду,нашли уже нехорошие клетки,но ещё не рак. И что вы думаете? А ничего,есть методы превентивного лечения,но не в крае. Квоту не дают,есть указивка лечить в регионе. Сказали-будет рак, будем лечить.
08:59:01 06-01-2026
А толку-то? Все Попов развалил. Одна видимость работы. В поликлинниках специалистов нет, записаться можно только за две недели к терапевту, а этот центры очередные создает!.
09:59:16 06-01-2026
Гость (08:59:01 06-01-2026) А толку-то? Все Попов развалил. Одна видимость работы. В пол... Так если найти всех терапевтов и допустим эндокринологов, то это будет простое выполнение обязанностей.
А это ПРОРЫВ! Новые форматы в управлении и планировании.
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ это бюджетные средства. На эндокринологах денег не поднимешь.
А вообще в такие моменты понимаешь главное это хорошие друзья. Такие как у нашего министра или у Медведева например
09:51:07 06-01-2026
Это называется присосаться к федеральным деньгам. Через потемкинскую деревню
09:55:36 06-01-2026
В Надежде один врач фтизиатр , на весь Алтайский край. На людей которые в коридоре на что-надеются просто больно смотреть.
А можно ли попасть в короткие сроки к такому специалисту?
Это вообще риторический вопрос
10:30:03 06-01-2026
Т.е не лечение а корректировка.... погосты растут от корректировок
12:37:25 06-01-2026
Все что-то изобретают, создают видимость бурной деятельности...
А надо просто дать возможность больному человеку получить медпомощь на самом раннем этапе. А не ждать пресловутые две недели (какой недоумок это изобрел!) терапевта, потом неизвестно сколько анализы и обследования проходить и т.д.
17:13:17 06-01-2026
Гость (12:37:25 06-01-2026) Все что-то изобретают, создают видимость бурной деятельности... две недели-это было бы хорошо!Мне пришлось ждать два месяца-а это не есть хорошо...
13:25:48 06-01-2026
При коммунистах все было проще, вода мокрая, трава зеленая. Клиент с недугом, лечащий врач. Грамотных врачей все меньше, глупостей все больше.
14:46:46 06-01-2026
В 2026 году в Алтайском крае продолжат активно развивать центры управления рисками, которые появились в 2025-м.
Попов, как к простому терапевту попасть? Вовремя и не тратя нервы неделями на телефоне? Вы хотите совсем забрать врачей, посадить их в центры, но попасть ведь туда надо всё-равно через терапевта. Так и сейчас в краевую, например, в пульмонологию, просто не попадешь. И в ваши липовые центры будет то же самое или за дикие деньги. Простите медики, но и вы уже совсем укулели.
23:47:53 06-01-2026
Чем-то кладбищенским веет от мед сотрудника в чОрном прикиде 8-(((
03:21:38 07-01-2026
ЦУМ ЖИВ! (23:47:53 06-01-2026) Чем-то кладбищенским веет от мед сотрудника в чОрном прикиде... Это пат-анатом готовит диагноз.
..