Крупный пожар уничтожил частный жилой дом в Горно-Алтайске

Из горящего дома был эвакуирован газовый баллон

05 января 2026, 19:00, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Утром 5 января в Горно-Алтайске произошел серьезный пожар в частном жилом доме на улице Радлова. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай, сигнал о возгорании поступил в 08:21.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже полностью охватил кровлю здания и начал распространяться внутри жилых помещений. Спасателям удалось ликвидировать пожар к 08:58, ограничив площадь возгорания 150 квадратными метрами. Из горящего дома был эвакуирован газовый баллон. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.