Крупный пожар уничтожил частный жилой дом в Горно-Алтайске
Из горящего дома был эвакуирован газовый баллон
05 января 2026, 19:00, ИА Амител
Утром 5 января в Горно-Алтайске произошел серьезный пожар в частном жилом доме на улице Радлова. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай, сигнал о возгорании поступил в 08:21.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже полностью охватил кровлю здания и начал распространяться внутри жилых помещений. Спасателям удалось ликвидировать пожар к 08:58, ограничив площадь возгорания 150 квадратными метрами. Из горящего дома был эвакуирован газовый баллон. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.
«Для тушения пожара на месте работали 18 огнеборцев и четыре единицы спецтехники, в том числе два звена газодымозащитной службы в составе шести человек. В настоящее время специалисты проводят работу по установлению точной причины и всех обстоятельств произошедшего», – отметили в ведомстве.
