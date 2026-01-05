С начала 2025 года в Алтайский край ввезли более 500 тонн мандаринов
Поставки осуществлялись из Китая, Казахстана и Пакистана
05 января 2026, 19:30, ИА Амител
С начала 2025 года в Алтайский край ввезено 525 тонн свежих мандаринов. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, этот объем более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода позапрошлого, 2024 года, когда было поставлено 180 тонн цитрусовых.
Поставки осуществлялись из Китая, Казахстана и Пакистана. При этом в ходе проверок, в которых участвовали специалисты Россельхознадзора, Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, нарушений фитосанитарного законодательства выявлено не было. Всего контролю подверглись 2612 транспортных средств, перевозивших грузы.
21:08:19 05-01-2026
вот только в магазинах мандарины в основном те что выбросить не жалко, может нужно гнаться на за количеством а за качеством.
12:27:18 06-01-2026
Кислючие и полусгнившие