С начала 2025 года в Алтайский край ввезли более 500 тонн мандаринов

05 января 2026, 19:30, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С начала 2025 года в Алтайский край ввезено 525 тонн свежих мандаринов. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, этот объем более чем в три раза превышает показатели аналогичного периода позапрошлого, 2024 года, когда было поставлено 180 тонн цитрусовых.

Поставки осуществлялись из Китая, Казахстана и Пакистана. При этом в ходе проверок, в которых участвовали специалисты Россельхознадзора, Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, нарушений фитосанитарного законодательства выявлено не было. Всего контролю подверглись 2612 транспортных средств, перевозивших грузы.