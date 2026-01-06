Автомобилистам следует быть внимательными: на дорогах ожидаются снежные заносы

06 января 2026, 06:04, ИА Амител

Сильная метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Непростые метеоусловия ожидаются в Алтайском крае 6 января. Это следует не только из данных регионального Гидрометцентра, но и из SMS-сообщений, которое жителям разослала РСЧС. Во вторник ожидаются снег и метели, поэтому автомобилистов просят быть особенно осторожными.

Так, в Барнауле днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, прогнозируются умеренные снегопады. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 12–17 м/с, но ближе к концу дня порывы усилятся до 22 м/с.

По всему Алтайскому краю ожидается 0...-5 градусов. На большей территории региона снег будет умеренным, но в северных районах он прогнозируется более интенсивным. Скорость ветра – 12-17 м/с, но местами порывы достигнут 18–23 м/с. А вот в центральных и южных районах они прогнозируются еще сильнее – 25 м/с и более.

Из-за метелей на дорогах ожидаются снежные заносы. Так что водителям следует проявить крайнюю осторожность, а при возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.

Вторником непогода на Алтае не ограничится. Как следует из сообщения РСЧС, непростые погодные условия ожидаются и в среду, 7 января.