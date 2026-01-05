Жительница Барнаула пожаловалась на аварийное состояние дома-памятника на улице Гоголя

Ситуация требует вмешательства для предотвращения дальнейшего разрушения исторического здания

05 января 2026, 13:30, ИА Амител

Дома-памятник на улице Гоголя / Фото: "Барнаул 22"

В Барнауле жительница дома № 76 по улице Гоголя, который является объектом культурного наследия, обратила внимание общественности на его катастрофическое состояние. По словам горожанки Ксении, здание 1915 года постройки продолжает разрушаться, а управляющая компания игнорирует проблемы, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".

«Дом на Гоголя, 76, находится в ужасном состоянии. В подвале парит отопление, в доме и квартирах – сырость. Наледь с крыши не убирается. А ведь это объект культурного наследия. Дом разрушается», – рассказала Ксения.

На опубликованных кадрах видны облупившаяся до кирпича штукатурка и общее плачевное состояние подъезда.

«Управляющая компания ничего делать не хочет. Стены рушатся. Дом 1915 года постройки», – добавила жительница.

На данный момент официальных комментариев от управляющей компании или органов, ответственных за сохранение памятников архитектуры, не поступало.

Ранее сообщалось, что дом из "Операции Ы" в московском Свиблово может пойти под снос. Легендарная хрущевка на улице Седова, возле которой Федя гонялся за Шуриком, попала в список домов под реновацию.