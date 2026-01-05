Жительница Барнаула пожаловалась на аварийное состояние дома-памятника на улице Гоголя
Ситуация требует вмешательства для предотвращения дальнейшего разрушения исторического здания
05 января 2026, 13:30, ИА Амител
В Барнауле жительница дома № 76 по улице Гоголя, который является объектом культурного наследия, обратила внимание общественности на его катастрофическое состояние. По словам горожанки Ксении, здание 1915 года постройки продолжает разрушаться, а управляющая компания игнорирует проблемы, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".
«Дом на Гоголя, 76, находится в ужасном состоянии. В подвале парит отопление, в доме и квартирах – сырость. Наледь с крыши не убирается. А ведь это объект культурного наследия. Дом разрушается», – рассказала Ксения.
На опубликованных кадрах видны облупившаяся до кирпича штукатурка и общее плачевное состояние подъезда.
«Управляющая компания ничего делать не хочет. Стены рушатся. Дом 1915 года постройки», – добавила жительница.
На данный момент официальных комментариев от управляющей компании или органов, ответственных за сохранение памятников архитектуры, не поступало.
13:40:32 05-01-2026
В России жаловаться можно только в Спорт Лото. Почему в Англии дома стоят многими веками?
15:15:26 05-01-2026
Уважаемые горожане может где то и стоят красивые дома - но на самом деле администрация скрывает износ старых домов в которых нельзя жить. К примеру поток там только все сносят и толком уже пустырь .Господа чиновники снимите розовые очки пора строить город не только кто где захочит стройте больше жилья нельзя так детям хотя бы сделайте будущее.
15:23:18 05-01-2026
Собственоики здания не следят за состоянием памятника
Перевести дом в собственность государства
Хитрач бабёшка Ксения оказалась решила за наш счёт саою собственность содержать
15:24:17 05-01-2026
Рядом с домом несколько лет идет строительство. властям плевать, что в 250 метров дом более 8 этажей, в свое время баварин запрещал в исторической части до 4-х этажей возводить. Но где госты и где те запреты, сейчас можно всё.
15:37:44 05-01-2026
просто его готовят к сносу путем сожжения как и были снесены уже многие
18:04:49 05-01-2026
Ну что значит собственники не следят? Следят. Мы все сейчас платим за капитальный ремонт, если дом не признан аварийным. Только ремонты не делают большинству домов, а делать косметический ремонт в подъезде без ранее проведённого капитального просто нет смысла.