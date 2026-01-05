Новосибирским волонтерам удалось найти дом для дикой кошки после года на передержке

Сейчас Мыша постепенно осваивается в новой обстановке

05 января 2026, 17:30, ИА Амител

В Новосибирске нашли дом для дикой кошки / Фото: предоставлено приютом "Наследие Бастет"

Новосибирские зоозащитники помогли устроить в семью кошку по кличке Мыша, известную своим сложным диким характером. Как рассказали волонтеры приюта "Наследие Бастет" изданию "КП-Новосибирск", животное, родившееся от бездомной кошки в садовом товариществе, больше года провело на передержке и отказывалось социализироваться.

«Она больше года сидела на передержке и отказывалась "раздикошариваться"», – отметили активисты, признаваясь, что почти не надеялись найти для такой недоверчивой кошки новых хозяев.

Однако для Мыши нашлась хозяйка – ею стала опытная "котомать", взявшая ранее другую питомицу приюта.

«Но случилось чудо! Мышу решила взять котомать нашей выпускницы Шпули. В новом доме процесс адаптации будет не быстрый, но мы верим, что все получится», – добавили волонтеры.

Сейчас Мыша постепенно осваивается в новой обстановке: знакомится с домом по ночам и выстраивает отношения с другими животными. Этот случай стал редким успехом в пристройстве взрослого животного со сложным характером.