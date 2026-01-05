В Госдуме призвали запретить самодельные зимние горки
Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане
Депутат Государственной Думы Каплан Панеш выступил с инициативой о запрете самодельных зимних горок, которые часто строят в опасной близости от дорог и открытых инженерных коммуникаций. Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане, пишет "Газета.ru".
Как ранее сообщалось в СМИ, десятилетние школьники утонули вечером 3 января, упав в канализационный колодец во время катания с самодельной горки. По словам матери одного из погибших, один мальчик упал в открытый колодец, а второй попытался его спасти. Дети перестали отвечать на звонки, и родители искали их всю ночь. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Парламентарий заявил о необходимости ликвидации таких стихийно построенных горок по всей стране, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.
Ранее сообщалось, что в Государственной Думе сообщили о разработке национального стандарта (ГОСТ), регламентирующего безопасность тюбингов и специальных горок для катания на них.
15:33:42 05-01-2026
а причинно следственную связь депутат так и не увидел, причем тут горка? может нужно обязать не оставлять люки открытыми, а если просто пешеход туда упал бы? запретить пешеходов?
15:34:28 05-01-2026
Нужно запретить тупых да еще с перепою депутатов.
15:54:59 05-01-2026
Неужели они сами не были детьми...
16:20:36 05-01-2026
ща гост сделают, комиссию по сертификации, кафедру на строительном факультете и будут сертифицированные горки по всей стране в ипотеку
16:49:00 05-01-2026
У нас машины в ямы с горячей водой падают. Что запретить: машины, ямы, горячую воду, водоканал воровской или депутатов без ума? Нееет, ответ-горки самодельные. А у меня вот такая логика! Всё, иду в депутаты!
17:10:06 05-01-2026
А сколько бродячими собаками покалечено и убито. И депутатам нет дела до запрета бродячих псин. Странности
17:37:34 05-01-2026
Уже добились того, что дети во всех дворах какую зиму рискуют, катаясь с куч снега и льда, которые тракторами нагребают при уборке дворов. Этого никто не видит из депутатов, они же зиму в тёплых краях, видимо, проводят. А вот обычные снежные горки, которые во дворах всегда делали, какому-то идиоту помешали, и снова на эти же грабли наступают...
Горка каким образом виновата в гибели детей,если был открыт колодец??? Он м.б. и на дороге, и на тротуаре, и где угодно открыт, и кто тогда был бы виновен?
17:42:47 05-01-2026
А почему упущен процесс лепки пельменей???
Ведь кто во что горазд - не по госту!
Пока не будет порядка - надо запретить и проверять и изымать и уничтожать и наказывать. Так думаю.
18:24:31 05-01-2026
Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?
22:36:56 05-01-2026
Гость (18:24:31 05-01-2026) Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?... Память у депутатов давно запрещена, опасна она без сертификации
10:48:35 06-01-2026
Гость (18:24:31 05-01-2026) Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?... Основной документ — ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации», регулирующий создание и эксплуатацию коммерческих зимних горок из дерева, льда и их комбинаций, а также требования к инвентарю для спуска, но не распространяется на горки из снега, возводимые во дворах, которые остаются в зоне ответственности владельца территории.
18:38:16 05-01-2026
С собаками сначала проблему решите, потом за горки принимайтесь! Горки только зимой, а бродячие псины рвут людей, детей, стариков круглогодично! Отстреливать срочно надо!
10:26:35 07-01-2026
Гость (18:38:16 05-01-2026) С собаками сначала проблему решите, потом за горки принимайт...
Опять на Космонавтов у рынка развели свору собак! Бабки перирдически подкармливают шавок. Ну неужели нельзя патрулю поймать пару-ройку пенсиона и штрафануть по полной. Чтобы неповадно было!
21:52:34 05-01-2026
Надо таким депутатам запретить самостоятельно ходить в туалет - только в сопровождении, а вдруг....