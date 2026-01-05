НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали запретить самодельные зимние горки

Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане

05 января 2026, 15:30, ИА Амител

Снежная горка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Снежная горка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутат Государственной Думы Каплан Панеш выступил с инициативой о запрете самодельных зимних горок, которые часто строят в опасной близости от дорог и открытых инженерных коммуникаций. Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане, пишет "Газета.ru".

Как ранее сообщалось в СМИ, десятилетние школьники утонули вечером 3 января, упав в канализационный колодец во время катания с самодельной горки. По словам матери одного из погибших, один мальчик упал в открытый колодец, а второй попытался его спасти. Дети перестали отвечать на звонки, и родители искали их всю ночь. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Парламентарий заявил о необходимости ликвидации таких стихийно построенных горок по всей стране, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе сообщили о разработке национального стандарта (ГОСТ), регламентирующего безопасность тюбингов и специальных горок для катания на них.

Горка для катания / Фото: Лилия Болатаева

Барнаульский водоканал помог подготовить новогоднюю горку на площади Свободы

Обустройство зимнего городка – часть социальной ответственности компании
НОВОСТИОбщество

дети Госдума запреты

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

15:33:42 05-01-2026

а причинно следственную связь депутат так и не увидел, причем тут горка? может нужно обязать не оставлять люки открытыми, а если просто пешеход туда упал бы? запретить пешеходов?

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:28 05-01-2026

Нужно запретить тупых да еще с перепою депутатов.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:59 05-01-2026

Неужели они сами не были детьми...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:36 05-01-2026

ща гост сделают, комиссию по сертификации, кафедру на строительном факультете и будут сертифицированные горки по всей стране в ипотеку

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:49:00 05-01-2026

У нас машины в ямы с горячей водой падают. Что запретить: машины, ямы, горячую воду, водоканал воровской или депутатов без ума? Нееет, ответ-горки самодельные. А у меня вот такая логика! Всё, иду в депутаты!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:06 05-01-2026

А сколько бродячими собаками покалечено и убито. И депутатам нет дела до запрета бродячих псин. Странности

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:34 05-01-2026

Уже добились того, что дети во всех дворах какую зиму рискуют, катаясь с куч снега и льда, которые тракторами нагребают при уборке дворов. Этого никто не видит из депутатов, они же зиму в тёплых краях, видимо, проводят. А вот обычные снежные горки, которые во дворах всегда делали, какому-то идиоту помешали, и снова на эти же грабли наступают...
Горка каким образом виновата в гибели детей,если был открыт колодец??? Он м.б. и на дороге, и на тротуаре, и где угодно открыт, и кто тогда был бы виновен?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:42:47 05-01-2026

А почему упущен процесс лепки пельменей???
Ведь кто во что горазд - не по госту!
Пока не будет порядка - надо запретить и проверять и изымать и уничтожать и наказывать. Так думаю.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:31 05-01-2026

Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:36:56 05-01-2026

Гость (18:24:31 05-01-2026) Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?... Память у депутатов давно запрещена, опасна она без сертификации

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:35 06-01-2026

Гость (18:24:31 05-01-2026) Дак ведь вроде же запрещали уже лет пять назад. Забыли?... Основной документ — ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации», регулирующий создание и эксплуатацию коммерческих зимних горок из дерева, льда и их комбинаций, а также требования к инвентарю для спуска, но не распространяется на горки из снега, возводимые во дворах, которые остаются в зоне ответственности владельца территории.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:16 05-01-2026

С собаками сначала проблему решите, потом за горки принимайтесь! Горки только зимой, а бродячие псины рвут людей, детей, стариков круглогодично! Отстреливать срочно надо!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:35 07-01-2026

Гость (18:38:16 05-01-2026) С собаками сначала проблему решите, потом за горки принимайт...
Опять на Космонавтов у рынка развели свору собак! Бабки перирдически подкармливают шавок. Ну неужели нельзя патрулю поймать пару-ройку пенсиона и штрафануть по полной. Чтобы неповадно было!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:34 05-01-2026

Надо таким депутатам запретить самостоятельно ходить в туалет - только в сопровождении, а вдруг....

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров