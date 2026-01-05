В Госдуме призвали запретить самодельные зимние горки

Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане

05 января 2026, 15:30, ИА Амител

Снежная горка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутат Государственной Думы Каплан Панеш выступил с инициативой о запрете самодельных зимних горок, которые часто строят в опасной близости от дорог и открытых инженерных коммуникаций. Поводом для такого заявления стала гибель двух детей в Татарстане, пишет "Газета.ru".

Как ранее сообщалось в СМИ, десятилетние школьники утонули вечером 3 января, упав в канализационный колодец во время катания с самодельной горки. По словам матери одного из погибших, один мальчик упал в открытый колодец, а второй попытался его спасти. Дети перестали отвечать на звонки, и родители искали их всю ночь. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Парламентарий заявил о необходимости ликвидации таких стихийно построенных горок по всей стране, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе сообщили о разработке национального стандарта (ГОСТ), регламентирующего безопасность тюбингов и специальных горок для катания на них.