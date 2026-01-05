Сотрудники OpenAI в среднем получили по 1,5 млн долларов в акциях бонусами на Новый год
Эта сумма примерно в 34 раза превышает типичный уровень вознаграждений в технологических компаниях
05 января 2026, 17:00, ИА Амител
Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, установила беспрецедентный рекорд по размеру новогодних бонусов для сотрудников в США. По данным The Wall Street Journal, каждый работник получил компенсацию в акциях компании в среднем на сумму 1,5 миллиона долларов (около 117 миллионов рублей).
Эта сумма примерно в 34 раза превышает типичный уровень вознаграждений в технологических компаниях до их выхода на биржу за последние 25 лет. Для сравнения: схожие пакеты акций, которые Google выдавал своим сотрудникам в 2003 году за год до IPO, были в семь раз меньше.
Как отмечает издание, такие щедрые бонусы, с одной стороны, служат мощным инструментом для удержания ключевых специалистов в условиях острой конкуренции за кадры на рынке искусственного интеллекта. С другой стороны, эта практика напрямую влияет на финансовые показатели компании, увеличивая ее операционные убытки и размывая доли существующих акционеров.
Согласно внутренним документам, расходы OpenAI на бонусы в акциях будут ежегодно увеличиваться примерно на 3 миллиарда долларов как минимум до 2030 года. Ожидается, что уже в 2025 году затраты на эти выплаты составят 46% от всей выручки компании.
18:36:24 05-01-2026
Попробуй эти акции ещё продай. Соплей лохам навешали.
Когда их "капитализацию", "IPO" и прочие атрибуты "успешной компании" на хлебушек можно будет мазать - вернитесь с новостями, обсудим
23:59:06 05-01-2026
Гость (18:36:24 05-01-2026) Попробуй эти акции ещё продай. Соплей лохам навешали.Ког... Завидовать - не хорошо.
Хоть бы рожицу свою показал и рассказал чем живешь, а то, поди, от своего работодателя кукиш получил и беснуешься теперь.
00:09:55 06-01-2026
Неплохая идея. Дивиденды, в любом случае никто не отменял. Компания, явно, перспективная.
А гость 18:36:24 05-01-2026, судя по всему, увалень деревенский.
15:06:39 06-01-2026
О, первый гость сразу оказался не лохом, рекламщики растерялись и не нашли ничего лучшего как оскорбить человека. Ну так и зарабатывайте миллионы, кто вам не дает. А мы, может, лотереек накупим, вон , дворники по 60 миллионов начали выигрывать. Так что ваша лапша вам же на уши.