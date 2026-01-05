Сотрудники OpenAI в среднем получили по 1,5 млн долларов в акциях бонусами на Новый год

Эта сумма примерно в 34 раза превышает типичный уровень вознаграждений в технологических компаниях

05 января 2026, 17:00, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, установила беспрецедентный рекорд по размеру новогодних бонусов для сотрудников в США. По данным The Wall Street Journal, каждый работник получил компенсацию в акциях компании в среднем на сумму 1,5 миллиона долларов (около 117 миллионов рублей).

Эта сумма примерно в 34 раза превышает типичный уровень вознаграждений в технологических компаниях до их выхода на биржу за последние 25 лет. Для сравнения: схожие пакеты акций, которые Google выдавал своим сотрудникам в 2003 году за год до IPO, были в семь раз меньше.

Как отмечает издание, такие щедрые бонусы, с одной стороны, служат мощным инструментом для удержания ключевых специалистов в условиях острой конкуренции за кадры на рынке искусственного интеллекта. С другой стороны, эта практика напрямую влияет на финансовые показатели компании, увеличивая ее операционные убытки и размывая доли существующих акционеров.

Согласно внутренним документам, расходы OpenAI на бонусы в акциях будут ежегодно увеличиваться примерно на 3 миллиарда долларов как минимум до 2030 года. Ожидается, что уже в 2025 году затраты на эти выплаты составят 46% от всей выручки компании.