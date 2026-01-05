Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за первые четыре дня проката в России

Лента стартовала в кинотеатрах 1 января 2026 года

Фото: кадр из фильма "Буратино" 2026 года

Сказочный фильм-блокбастер "Буратино" режиссера Игоря Волошина показал впечатляющий кассовый результат, собрав за первые четыре дня проката в России более одного миллиарда рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, общие сборы картины достигли 1 000 796 617 рублей.

Лента стартовала в кинотеатрах 1 января 2026 года, заработав в первый день более 226 миллионов рублей. Значительный вклад в общую сумму внесли предварительные продажи билетов, которые добавили почти 184 миллиона рублей. На текущий момент фильм уже посмотрели свыше 1,8 миллиона зрителей.

Картина представляет собой не ремейк советского фильма 1975 года, а новую интерпретацию, основанную на произведениях "Пиноккио" и "Золотой ключик". В фильме занят звездный актерский состав: Виталия Корниенко в роли Буратино с использованием технологии motion capture, Александр Яценко в образе Папы Карло, Анастасия Талызина в роли Мальвины и Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса. Музыкальное сопровождение для новой версии создал композитор Алексей Рыбников, автор саундтрека к оригинальной ленте, который совместно с сыном Дмитрием обновил известные мелодии. Особого внимания, по словам создателей, заслуживает масштабная финальная музыкальная сцена, на съемки которой ушло два дня с участием более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию для нее поставил Владимир Варнава.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей.