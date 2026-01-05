Фильм "Буратино" собрал более миллиарда рублей за первые четыре дня проката в России
Лента стартовала в кинотеатрах 1 января 2026 года
05 января 2026, 23:00, ИА Амител
Сказочный фильм-блокбастер "Буратино" режиссера Игоря Волошина показал впечатляющий кассовый результат, собрав за первые четыре дня проката в России более одного миллиарда рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, общие сборы картины достигли 1 000 796 617 рублей.
Лента стартовала в кинотеатрах 1 января 2026 года, заработав в первый день более 226 миллионов рублей. Значительный вклад в общую сумму внесли предварительные продажи билетов, которые добавили почти 184 миллиона рублей. На текущий момент фильм уже посмотрели свыше 1,8 миллиона зрителей.
Картина представляет собой не ремейк советского фильма 1975 года, а новую интерпретацию, основанную на произведениях "Пиноккио" и "Золотой ключик". В фильме занят звездный актерский состав: Виталия Корниенко в роли Буратино с использованием технологии motion capture, Александр Яценко в образе Папы Карло, Анастасия Талызина в роли Мальвины и Федор Бондарчук в роли Карабаса-Барабаса. Музыкальное сопровождение для новой версии создал композитор Алексей Рыбников, автор саундтрека к оригинальной ленте, который совместно с сыном Дмитрием обновил известные мелодии. Особого внимания, по словам создателей, заслуживает масштабная финальная музыкальная сцена, на съемки которой ушло два дня с участием более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию для нее поставил Владимир Варнава.
Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей.
23:03:51 05-01-2026
Неуловимых мстителей завтра посмотрю.
23:55:42 05-01-2026
На это и было рассчитано. Убрать конкурентов на выходные и выложить в кинотеатрах кал.
Мол, никуда не денутся, придут.
Я им ни рубля не дал. А на Аватар 3 пойду.
14:46:09 06-01-2026
Гость (23:55:42 05-01-2026) На это и было рассчитано. Убрать конкурентов на выходные и в... Аватар 3 настоящий кал. Лежит на всех пиратских сайтах. а ты иди и плати деньги.
08:36:43 06-01-2026
Заврались в окорень! Главное, что и проверить никак нельзя!
10:20:35 06-01-2026
Что главнее - сумма в кассе или количество зрителей?
19:22:34 06-01-2026
Гость (10:20:35 06-01-2026) Что главнее - сумма в кассе или количество зрителей?... комы вы в зале сдались? поколение егэ?
10:54:23 06-01-2026
Имел несчастье смотреть эту дешевую поделку. Смотрели всей семьей, разочарование полное!
11:22:41 06-01-2026
Схавают
12:42:33 06-01-2026
Ути бозимой, 200 человек в финале! Все дочки-сыночки отметились? Ещё какие достоинства есть у кина?
20:24:21 06-01-2026
Гость (12:42:33 06-01-2026) Ути бозимой, 200 человек в финале! Все дочки-сыночки отметил... Интересное сочетание депрессивного освещения, жутковатых образов, ощущения стыда за просмотр и настрльгических песен. Показана суть психологического надлома каждого персонажа. Ни один герой не вызывает симпатии, разве что жалость. Выйдя из зала недоумевал и негодовал, как можно так испортить детскую сказку. По прошествии времени понимаю - это шедевр, который ещё предстоит оценить по достоинству. На контрасте с советским фильмом очевидно, что проделана огромная работа, чтобы мимо цензуры, завуалированно, передать ощущения цинизма, предательства и внутреннего опустошения целого поколения.
13:07:22 06-01-2026
Вчера на чебурашке зал почти полный был. Смеялись и дети и взрослые. Хороший добрый семейный фильм.
15:59:16 06-01-2026
Буратино похож на персонажа психоделического фильма ужасов((( даже Пеннивайз не такой жуткий
20:34:41 06-01-2026
Гость (15:59:16 06-01-2026) Буратино похож на персонажа психоделического фильма ужасов((... там все хороши: и Мальвина, и Арлекин. Главной тематической песней стала "а бьют они не больно". Стиль, вообще, близок к нуару - о порочности театральной закулисы и человечнской натуры. Там каждый персонаж с серьёзными психологическими проблемами. Все движимы эгоизмом и призраками прошлого. В глазах каждого - боль и усталость. Этот фильм не так прост, скажу я вам...
21:01:36 06-01-2026
Гость (20:34:41 06-01-2026) там все хороши: и Мальвина, и Арлекин. Главной тематической ... И лиса Алиса с котом Базилио силятся нам что-то сказать. Им нельзя, но мы-то знаем...