Прогноз Жириновского по Венесуэле, сделанный шесть лет назад, оказался точным

Политик сказал об этом в 2020 году в одном из ток-шоу

05 января 2026, 18:30, ИА Амител

Фото: предположительно, Мадуро /realDonaldTrump/truthsocial

Экс-депутат Госдумы и бывший помощник Владимира Жириновского Василий Власов объяснил, как покойному лидеру ЛДПР удавалось делать точные прогнозы о мировых событиях. Одним из сбывшихся предсказаний, по его словам, стал конфликт США и Венесуэлы, о котором политик говорил еще в 2020 году.

«Владимир Вольфович обладал аналитическим складом ума. Информацию он получал из самых разных источников: пресса, события в мире, через интернет. Он собирал и анализировал огромные массивы данных... Владимир Вольфович понимал, как будет развиваться ситуация и какие сферы влияния существуют у разных стран. Благодаря этому он давал точные прогнозы. И в том числе предсказал события в Венесуэле, которые в итоге и реализовались», – отметил Власов в интервью aif.ru.

По словам бывшего помощника, Жириновский обрабатывал колоссальный объем информации, работая почти круглосуточно.

«Пресс-служба Владимира Вольфовича постоянно передавала ему различные данные. Затем на основе своего анализа он и строил свои прогнозы. При этом спал политик совсем немного – по пять-шесть часов в день. Масштаб личности и авторитет Жириновского – колоссальны», – подытожил он.

Напомним, что 3 января 2026 года американские войска провели операцию в Каракасе, в результате которой президент Венесуэлы и его супруга были доставлены в Нью-Йорк для суда. Президент США Дональд Трамп заявил о переходном периоде управления Венесуэлой. В ответ Верховный суд Венесуэлы назначил исполняющей обязанности главы государства Делси Родригес. Кроме того, в том же выступлении 2020 года Жириновский предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.